Yeni Akit'ten skandal! 6 yaşındaki kızın fotoğraflarını ifşa etti

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Y.Z.G.'nin kızı H.K.G'nin uğradığı istismarı savunan Yeni Akit gazetesi, şimdilerde genç bir kadın olan kızın 6 yaşındaki fotoğraflarını açık açık yayınlayarak ifşa etti.

Yeni Akit gazetesi, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'in 6 yaşındayken dini nikâhla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G.'nin düğün fotoğraflarını yayınladı.

'Şimdi soru sorma sırası bizde! Düğün fotoğrafındaki H.K.G. 'tacizcisi' ile niye bu kadar samimi?' başlığıyla yayımlanan haberde "Henüz 6 yaşındayken onunla evlendiği söylenen K.İ. de baba Y.Z.G. ile birlikte adalete teslim olarak, üzerine atılı iftirayı göğüsleyip hapse girdi." ifadelerine yer verildi.

Yeni Akit haberinde H.K.G'nin düğün fotoğraflarını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"H.K'nın düğün fotoğraflarını yeniakit.com.tr ile paylaşan yakınları kamuoyuna şunu soruyor:

Bütün akrabalarımızın katıldığı, her şeyi ile meşru olan nikahta çekilen fotoğraf karelerinde gördüğünüz kızımız Hatice Kübra, sizce tacizcisi ile evleniyor gibi mi duruyor?"