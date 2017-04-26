"Kim Milyoner Olmak İster" Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından yılın yarışma programı seçildi.

Geçtiğimiz Şubat ayı başında, Kenan Işık'la özdeşleşen "Kim Milyoner Olmak İster"in sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu Murat Yıldırım üstlenmişti.

"YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI"



Murat Yıldırım'ın sunuculuğunun ardından program izleyiciden büyük ilgi gördü. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ödüllerinde de, izleyicinin bu ilgisi dikkate alındı ve ünlü oyuncunun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster", yılın en iyi yarışma programı seçildi. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım da aldığı ödülün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.