Tüm Türkiye'de memurların maaş ödemeleri öne çekildi

Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildi. 11 Şubat’ta maaşlar ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapanlara, 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, Devlet Memurları Kanunu'nun 164'üncü ve ek 24'üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceği duyurulmuştu.

Ancak gün içinde yapılan yeni bir açıklamayla Türkiye geneli memur maaşları 4 gün erkene çekildiği ve maaşların 11 Şubat Cumartesi itibariyle hesaplara yatırılacağı duyuruldu.

Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi. Buna göre Türkiye genelindeki tüm memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek. Memurlar maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.