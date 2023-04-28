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Araç muayeneleri için yeni düzenleme

Araç muayeneleri için yeni düzenleme
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Araç muayenesinde yeni dönem başladı. Artık muayene istasyonları, 'kilometre bilgilerinin doğruluğundan' sorumlu tutulamayacak...

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 'Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeyle', "Araç muayene raporundaki bilgilerin her birinin doğruluğundan (muayene istasyonu) işletici sorumludur" cümlesi, "Kilometre bilgisi hariç bu bilgilerin her birinin doğruluğundan işletici sorumludur" şeklinde değiştirildi.

Basılı muayene raporu istenirse verilecek

Yönetmelikte yapılan diğer düzenleme göre, araç muayene raporları, aracı muayeneye getiren kişinin fiziki bir nüsha talep etmemesi halinde elektronik ortamda düzenlenecek ve aracı getiren kişinin beyan ettiği mobil telefon numarasına veya e-posta adresine gönderilecek. Muayene işletici firma tarafından, araç muayene raporlarının doğrulanması amacıyla mekanizma kurulacak ve elektronik ortamda erişime sunulacak.

"Etiket numarası" maddesi metinden çıkarıldı

Düzenlemeyle muayene sonucunu belirten ve plaka üzerine yapıştırılan etiket uygulamasına da son verildi. Yönetmeliğin EK-3 (B) bölümünde yer alan ve araç muayene raporunda belirtilmesi öngörülen "etiket numarası" maddesi metinden çıkarıldı.

Bu kapsamda muayene sonucu olarak raporda yer alacak ifadeler; "Kusursuz/Muayene onaylandı/Etiket verildi" veya "Ağır kusurlu/Muayene onaylanmadı/Etiket verilmedi" yerine "Kusursuz/Muayene onaylandı" ve "Ağır kusurlu/Muayene onaylanmadı" şeklinde değiştirildi. Bu düzenlemeyle, plaka üzerine yapıştırılan etiket uygulaması da sonlandırıldı.

Etiketler Araç muayeneleri Araç muayenesi tüvtürk
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