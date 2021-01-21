Araç muayenelerinde yeni dönem başlıyor!



Milyonları ilgilendiren araç muayenesinde kredi kartı ile ilgili ödeme dönemi bir süre önce başlamıştı. Söz konusu bedelin, kredi kartıyla ödenmesine yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından konu ile ilgili yeni bir çalışma başladı.

Habertürk'te yer alan habere göre kaynaklar, kredi kartı ile yapılan ödemelerde şu an için taksit uygulamasının söz konusu olmadığını belirtirken, “Bu konuda da bir çalışma yapılıyor. Taksit seçeneğinin de sunulması gündemde” dedi.

Türkiye’de, araç muayene hizmetini; Doğuş Grubu, TÜV SÜD ve Bridgepoint’in ortak olduğu TÜVTÜRK yürütüyor. Araç muayene bedeli, her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor.

Ücretlere, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında, (yüzde 9.11) zam yapıldı. Buna göre araç muayene ücreti otomobiller için 342 TL’den 20 kuruştan, 372 TL 88 kuruşa çıktı. Otobüs ve kamyon, 462 TL 56 kuruştan, 503 TL 86 kuruşa yükseldi.