Banttan inecek ikinci TOGG'a Bakan Nebati talip oldu

Yerli otomobil TOGG'un seri üretimi başlıyor. İlk aracın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verileceğini açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ikinci araca ise Bakan Nebati'nin talip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Kampüsü, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda tamamlandı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kampüsün açılışı gerçekleştirilecek. Törenle aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle 'Bir Fabrikadan Daha Fazlası' olarak tanımlanan Gemlik Kampüsü'nde bugün ilk akıllı cihaz da üretim bandından inecek.

"BAKANIMIZ HER GÖRDÜĞÜNDE ISRARLA 'BANA VERİLMELİ' DİYOR"

Fabrika açıldıktan sonra üretilecek ilk TOGG Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ikinci TOGG içinse büyük rekabetin olduğunu söyledi. Varank, "Yoğun telefonlar var. Mesela Hazine Maliye Bakanımız Nureddin Nebati beni her gördüğünde ısrarla, 'Hazine Maliye Bakanı'na verilmesi lazım' diyor. Dolayısıyla burada bir rekabet oluşacak." ifadelerini kullandı.

"2. TOGG'U HANGİ RENK VERECEKSİNİZ?"

Bakan Nebati ise bugün sosyal medya hesabından Bakan Varank'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Nebati'nin tweet'inde şu sözler yer aldı: "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. Togg'u hangi renk vereceksiniz Varank?" Bakan'ın bu paylaşımı da 2. TOGG'a talip olduğu şeklinde yorumlandı.

TEST SÜRÜŞÜ YAPMIŞLARDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde de Bakan Nebati ile TOGG'un test sürüşüne katılmıştı. Bakan Varank, Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor." esprisini yapmıştı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum ise "Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah." olmuştu.