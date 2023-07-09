Benzin, motorin ve LPG'ye birer zam daha geldi

KDV ve ÖTV’ye yönelik yeni düzenlemeler, akaryakıt fiyatlarında artışı da beraberinde getirdi. Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece itibariyle birer zam daha geldi. Ancak zamlar bununla da kalmayacak. Bir zam daha geliyor...

Rekor üstüne rekor kıran döviz kurları ve yükselen petrol fiyatları benzin ve motorinde pompaya zam yağmuru olup yağmaya devam ederken, akaryakıt fiyatları Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında peş peşe zamlanmıştı.

Zam yağmuru sağanak şekilde yağmaya devam ediyor. Geçen hafta önce benzine 2,11 TL, ardından da motorine 87 Kuruş zam gelmişti. LPG'de ise 65 Kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

Ancak KDV zammı akaryakıt fiyatlarına bu gece itibariyle yansıyacak ve benzine, motorine ve LPG'ye birer zam geldi.

Zamlar Pazar gecesi itibariyle ( 10 Temmuz Pazartesi geçerli olmak üzere ) benzine 40, motorine 38, LPG'ye ise 15 Kuruş zam olarak yansıdı.

Ancak zamlar bununla da kalmayacak KDV'nin ardından ÖTV düzenlemesinin de Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben yine benzin, motorin ve LPG'ye bir zam daha gelecek. Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi bu hafta başında Meclis'e sunulmuştu. Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek

İşte zam sonrası 10 Temmuz Pazartesi itibariyle güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 27,52 TL

Motorin fiyatı: 27,07 TL

LPG fiyatı: 10,96 TL Adıyaman

Benzin fiyatı: 27,49 TL

Motorin fiyatı: 26,13 TL

LPG fiyatı: 11,18 TL Ankara Benzin fiyatı: 27,19 TL

Motorin fiyatı: 25,64 TL

LPG fiyatı: 11,55 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 27,71 TL

Motorin fiyatı: 26,36 TL

LPG fiyatı: 11,66 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 27,26 TL

Motorin fiyatı: 25,84 TL

LPG fiyatı: 11,30 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 27,29 TL

Motorin fiyatı: 25,97 TL

LPG fiyatı: 11,03 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 27,76 TL

Motorin fiyatı: 26,36 TL

LPG fiyatı: 11,03 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 27,64 TL

Motorin fiyatı: 25,19 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 27,20 TL

Motorin fiyatı: 25,84 TL

LPG fiyatı: 11,33 TL

Kars

Benzin fiyatı: 27,58 TL

Motorin fiyatı: 26,18 TL

LPG fiyatı: 11,43 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 27,35 TL

Motorin fiyatı: 25,98 TL

LPG fiyatı: 11,36 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 27,50 TL

Motorin fiyatı: 26,17 TL

LPG fiyatı: 11,71 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 27,33 TL

Motorin fiyatı: 26,05 TL

LPG fiyatı: 11,30 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.