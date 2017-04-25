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  1. 25 Nisan 2017 16:45

Benzine 14 kuruş indirim yapıldı

Benzin litre fiyatında 14 kuruş indirim yapıldı.

Benzine 14 kuruş indirim yapıldı
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Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli  olmak üzere 14 kuruş indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,40  liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi  İstanbul'da 5,35 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,24 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 10 Nisan'da 10 kuruş zam yapılmıştı.

AA

benzin , yakıt , indirim , otomobil , pompa fiyatları