Bu otomobil her 41 saniyede 1 adet satıyor !

Volkswagen Golf, 1974 yılında Alman otomotiv devinin 37 yıllık amiral gemisini emekliye ayırmasıyla ortaya çıktı. Volkswagen için oldukça zor bir dönemde görevi Beetle’dan devralan Golf, toy haliyle oldukça ağır bir yükün altına girdi. Ona karşı beklentiler oldukça yüksekti; çünkü selefi Beetle emekliye ayrıldığında dünyanın en başarılı otomobiliydi. Bu durumda Golf’ün bu işte çuvallama gibi bir lüksü yoktu, aksi bir ihtimalde Alman otomotiv devi kendini büyük bir ekonomik buhranda bulacaktı; ama akıllara gelen bu kötü ihtimal gerçekleşemedi. Volkswagen Golf tahmin edilemeyecek kadar büyük bir başarı ile Beetle’ı gölgede bıraktı.

1937 yılında bir efsane olarak Almanya’da üretime giren Beetle, 1974 yılına kadar tam 37 yıl boyunca üretilmeye devam etti. -2003’e kadar Portekiz’de üretildi- Yine aynı yıl içerisinde dönemin ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve demode olduğu gibi gerekçelerle apar topar emekliye ayrıldı. Tabii o zamana kadar da tüm dünyada sattığı 22 milyon örnek ile rekor rekor kırarak. Herkes bu tarihi satış rekorunun yalnızca başka bir Volkswagen tarafından geçilebileceğini düşünüyordu. Beklenildiği gibi de oldu, boynuz kulağa geçti. Beetle’ın halefi Golf; 2003 yılında bu rekoru geçti, sadece geçmekle de kalmadı ikiye katladı.

Volkswagen Golf, 1974’teki lansman tarihinden bugüne kadar dünya çapında 35 milyondan fazla örnek sattı. Bu satış rakamı iyice analiz edildiğinde ve gerekli birtakım hesaplamalar yapıldığında; 45 yıl boyunca her 41 saniye de bir 1 Golf satıldığı ortaya çıkıyor. Üstelik bu rekor satış her geçen gün katlanarak artıyor, bu da Golf’ü yenilmez yapıyor.

Başarılı Alman kompakt hatchback’i Golf, yeni bir yaşa girip 45. mumunu üflese de hala iyi günleri arkada bırakmaktan çok uzak. Çok açık ki akıbeti Beetle gibi olmayacak. O hala alternatifsiz bir şekilde markasının amiral gemisi. Öte yandan yarım asırdır Avrupa’nın zirvesinde yer alıyor, uzun bir süre de inecek gibi görünmüyor; çünkü yakın gelecekte iddialı bir nesile atlayacak. Sekizinci nesil Volkswagen Golf, yıl sonunda tanıtılacak ve önümüzdeki yılın ilk aylarında 2020 model yılı ile Almanya’da ve tüm Avrupa’da satışa çıkarılacak.