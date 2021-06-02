Elon Musk'a Tesla şoku: Binlerce araç geri çağrıldı
Ünlü iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, 5 binden fazla aracını geri çağırdı.
Elektrikli araç teknolojisi kullanarak son yılların en dikkat çeken otomotiv markalarından biri olan Tesla ani bir karar aldı.
Tesla, ABD’de satılan 5.974 adet Model 3 ve Model Y isimli araçlarını geri çağırdı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, araçlardaki fren kaliperlerinin gevşek olabileceği ve bunun araçların tekerleklerinin sönmesine sebebiyet verebileceği belirtildi.
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