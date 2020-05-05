SON DAKİKA
YKS'YE GİRECEKLER DİKKAT! ÖSYM BAŞKANI DETAYLARI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 05 Mayıs 2020 16:25

İngiltere'de otomobil satışları 74 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de otomobil satışları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay son 74 yılın en düşük seviyesini gördü.

İngiltere'de otomobil satışları 74 yılın en düşük seviyesinde
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği'nden (SMMT) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında sadece 4 bin yeni aracın trafiğe kaydolduğu, bunun 1946 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

İngiltere'de geçen ay otomobil satışının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97 azaldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl İngiltere'de toplam 2,3 milyon otomobil satışı yapılmasına karşın bu yıl için beklentinin 1,68 milyon olduğu kaydedildi.

AA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ingiltere , otomobil satışı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM