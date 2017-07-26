SON DAKİKA
İSRAİL'İN KÜSTAH AÇIKLAMASINA ANKARA'DAN TOKAT GİBİ YANIT
Müthiş haber ! Bursa 121 ülkeyi solladı
Müthiş haber ! Bursa 121 ülkeyi solladı
Instagram tutkunlarına kötü haber: Malesef hepiniz kandırıldınız !
Instagram tutkunlarına kötü haber: Malesef hepiniz kandırıldınız !
Microsoft kullanımdan kalkacağını açıkladı, sosyal medya karıştı
Microsoft kullanımdan kalkacağını açıkladı, sosyal medya karıştı
İnternet sapığına sokak ortasında tuzak kurup yakalattılar
İnternet sapığına sokak ortasında tuzak kurup yakalattılar
Dev bankada büyük şok ! 400 bin kullanıcının bilgileri çalındı
Dev bankada büyük şok ! 400 bin kullanıcının bilgileri çalındı
iPhone'un ''hiç sevilmeyen'' özelliği tarih oluyor
iPhone'un ''hiç sevilmeyen'' özelliği tarih oluyor
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak ?
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. 26 Temmuz 2017 13:08

Volkswagen'de bir şok daha ! Trafikten men cezası...

Almanya'da Volkswagen marka otomobili olanlara emisyon güncellemesi zorunluluğu getirildi.

Volkswagen'de bir şok daha ! Trafikten men cezası...
A+ A-

Volkswagen, dış bsında "dieselgate" olarak anılan skandal sonrası zor günler yaşıyor. Markaya ait otomobilleri kullananların Almanya genelinde emisyon güncellemesi yapma zorunluluğu getirildi.

Belirlenen tarihler içinde gerekli araç güncellemelerini yaptırmayanlarınsa trafikten men edileceği vurgulandı. Avrupa genelinde araç sahiplerinin güncelleme sonrasında dahi herhangi bir hukuki yaptırımla yeniden karşılaşma endişesi yaşadıkları ifade edildi.

Şirketin otomobilleri geri çağırıp düzenlemeleri yapmasına rağmen, Alman hükumetinin bu güncellemeyi zorunlu kılması sürücülerde de endişeye yol açtı. Şimdi, benzeri bir kararın diğer Avrupa ülkelerine sıçrayıp sıçramayacağı merak konusu.

men cezası , trafik , volkswagen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM