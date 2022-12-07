Yüzde 300 zamlanan kasko poliçeleri için ''indirim'' hamlesi

Araç sahiplerinin uykularını kaçıran kasko poliçesi zamları 1 yılda yüzde 300'leri buldu. Araç sahipleri kara kara düşünürken, 2023 seçimleri öncesinde kaskolar için de "iyi sürücü", "kötü sürücü" fiyat farkı uygulamasının masada olduğu ortaya çıktı.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2022 yılı zam olup üzerimize yağmaya devam ederken araç sahipleri de bir yandan akaryakıt, diğer yandan da sigorta poliçelerindeki fahiş fiyatlarla boğuşuyor.

Geçen seneye göre yüzde 250 ila 300 arasında artan kasko fiyatlarına sürücüler isyan etti. Astronomik seviyelere yükselen kasko fiyatları sebebiyle sigortalarını yenileyemediklerini ifade eden sürücüler, sigortasız şekilde trafiğe çıktıklarını söylüyor. Yenileyebilenler ise istenilen rakamları zorlanarak ödediklerini dile getiriyor.

İkinci el araç ilan platformu arabam.com, otomobil sahiplerinin araç kaskoları ile ilgili düşüncelerini ve davranışlarını ortaya koyan bir çalışma yaptı. Kasım ayında 907 kişinin dahil olmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 52,5’i kasko yaptırmayacağını söylerken, yüzde 47,5’i kasko yaptıracağını söylüyor.

ÖNCE İNDİRİM, SONRASINDA 4 KAT ARTIŞ!

ATV Ana Haber’e konuşan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "Geçen sene hususi binek bir otomobil için kasko bedeli 2-3 bin TL çıkarken, şu anda 10-12 bin TL aralığında rakamlar söz konusu. Lüks arabalarda ise durum çok daha vahim. 30 bin TL kasko fiyatı çıkarken şimdi 150 bin TL’nin altında poliçe bulamıyor. Pandemide arabalar kullanılmadı. Kullanılmayan arabalardan dolayı sigorta şirketleri, trafik sigortası ve kasko poliçelerinde fiyatları yüzde 50’ye yakın aşağı çektiler. Pandemi sonrası insanlar araçlarını kullanmaya, hasar prim oranları da artmaya başladı. Bunun ardından bir anda 3-4 kat artış yaşandı” dedi.

Turusan Bağcı, ilginç bir kaos yaşandığının altını çizerek, “Tüketici yüksek fiyatlardan dolayı yapmak istemiyoruz diyor. Sigorta şirketleri de ilginç bir şekilde poliçe yapmak istemiyor” şeklinde konuştu.

KASKOYA YENİ YILDA EN AZ YÜZDE 50 ZAM

Trafik sigortasının yeni yılda araç, döviz kuru, yedek parça fiyatlarının artması ve asgari ücret zammı ile yüzde 70’e yakın zamlanması bekleniyor. Kaskoda ise yüzde 50 ile yüzde 100 arasında prim artışı olabileceği ifade ediliyor.

KASKODA FAHİŞ FİYATA YENİ UYGULAMA

Trafik sigortası primleri için geçtiğimiz haftalarda alınan iyi sürücüye yüzde 50, kötü sürücüye yüzde 200 zamlı poliçe fiyatı uygulamasının kasko fiyatları için de geçerli olması talep ediliyor. Edinilen bilgiye göre ise fahiş fiyatlarla karşı karşıya olan kasko primleri için böyle bir çalışmanın hazırlığı yapılıyor.

5’TE BİRİNİN TRAFİK SİGORTASI DAHİ YOK

Öte yandan Türkiye’de zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yapanların oranı yaklaşık yüzde 75 civarında. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerinden yararlanarak hazırladığı bir analize göre sigorta ve kasko primlerinde geçen yıla göre büyük artış yaşandı. 25 milyon 920 bin motorlu kara taşıtından 5 milyon 277 bin tanesinin zorunlu trafik sigortası yok. Kabaca hesaplanırsa bu tüm araçların beşte birine denk geliyor. 2022 yılının ilk 7 ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 671 adet artarken zorunlu trafik sigortasında 425 bin ve kaskoda ise sadece 290 bin adet artış yaşanmış.