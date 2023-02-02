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Bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor sırra kadem bastı

Bademcik ameliyatından sonra öldü! Doktor sırra kadem bastı
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Mersin'de özel bir hastanede bademcik ameliyatı olan 55 yaşındaki hasta, 17 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ameliyatı yapan doktor sırra kadem bastı.

Almanya'da yaşayan Muammer A.(55) tatil için geldiği Mersin'de nefes almakta güçlük çekince kentteki özel bir hastaneye başvurdu. 26 Aralık'ta bademcik ve geniz eti ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen Aydoğdu'nun, operasyondan 17 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine ablası Songül Y. ve yakınları, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İNCELEME BAŞLATILDI
Şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce özel hastaneyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Abla Songül Y., gazetecilere, ameliyat sonrası kardeşinde kanama olduğunu anlattı.

"BİZ NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"
Y., kanama üzerine kardeşinin aynı hastanede 5 gün daha tedavisine devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Daha sonra eve geldik ama kardeşim yine kanama geçirdi. Hemen ambulansı ve kardeşimin doktorunu aradık. Doktoru, ambulans doktoruna kendisinin yanına getirmelerini söyledi. Onlar kabul etmedi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdük. Biz gittikten sonra doktoru geldi ve kendi hastanesine götürmek istedi. Doktoru, kardeşimi ikna ederek kendi arabasıyla özel hastaneye götürdü. Biz de o hastaneye gittik. Yukarı çıkarmış, bir süre sonra yanımıza gelerek 'hastayı kaybettik' dedi. Biz neye uğradığımızı şaşırdık."

ÖLÜM HABERİNİ VERDİKTEN SONRA DOKTOR ORTADAN KAYBOLMUŞ
Aydoğdu'nun yeğeni Haydar Y. da doktorun ölüm haberini verdikten sonra ortadan kaybolduğunu ve kendisini bir daha görmediklerini öne sürdü.

AA

Etiketler mersin özel hastane bademcik ameliyatı doktor
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