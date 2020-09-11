Beşştepe'de kritik koronavirüs aşı zirvesi!

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, öncekmi gün Prof. Dr. Serkan Topaloğlu başkanlığında Beştepe’de toplandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da katıldığı toplantıda son dönemde vaka sayıları artış gösteren koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli ve milli aşı geliştirme çalışmaları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ikinci kez koronavirüsle mücadele için toplanan kurulda aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen aşama ve atılacak adımlar görüşüldü.

İLK SONUÇLAR 2021 BAŞINDA

Toplantıda, koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarında 2021 yılının başında sonuç alınmasının mümkün olduğu görüşü ağırlık kazandı. Artan vaka sayılarının nedenlerinin değerlendirildiği kurulda, Türkiye’nin hem aşı araştırmaları hem de üretim için merkez olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda iki aşı projesinin hayvan deneyleri aşamasından olumlu sonuç aldığı, iki projenin de bu aşamaya geldiği konuşuldu.

TÜRK AŞISINDA UMUT IŞIĞI

Yerli ve milli imkanlarla yapılan ilk Ar-Ge çalışmalarının oldukça olumlu sonuçlar verdiği değerlendirilirken, “Önümüzdeki dönemde Türk aşısı ve ilaçta umutlu gelişmeler yaşanacak” görüşü ağırlık kazandı. Kurulda üniversiteler, ilaç şirketleri ve araştırmacılarla birlikte hız kazanan çalışmaların sonuçlarının raporlaştırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kapsamlı bir brifing verilmesi de kararlaştırıldı.

“COVID-19 Türkiye Platformu” kamunun desteğiyle koronavirüse karşı Türkiye’deki aşı ve ilaç araştırmalarını yürütüyor. Platform çatısı altında bugüne kadar 8 aşı ve 10 ilaç projesi konusunda Ar-Ge çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.