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Bu haberi okuyunca cep telefonunu çocuğunuzun elinden alacaksınız

Bu haberi okuyunca cep telefonunu çocuğunuzun elinden alacaksınız
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Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, uzun süreli cep telefonu kullanımının çocuklarda miyop riskini artırdığını belirterek telefonun özellikle oyun için uzun süre kullanılmasının miyobun hızla ilerlemesine yol açabileceğine dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, uzun süreli cep telefonu kullanımının çocuklarda miyop riskini artırdığını söyledi.

Prof. Dr. Evereklioğlu, gelişen teknolojiyle insanların gözüne zarar verebilecek etkenlerin çoğaldığını belirtti. Çocukları da gelişen teknolojiden uzak tutmanın imkansız olduğuna değinen Evereklioğlu, telefonda küçük nesneleri görmek için gözün daha fazla hareket ettiğini ve kasılma oluştuğunu dile getirdi.

Evereklioğlu, telefonun özellikle oyun için uzun süre kullanılmasının miyobun hızla ilerlemesine yol açabileceğine dikkat çekti.

 

Etiketler miyop göz sağlığı çocuk
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