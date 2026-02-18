Diyetisyen Fatma Özdemir’den Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenme rehberi

Ramazan ayı, manevi arınmanın yanı sıra beslenme düzenimizin köklü şekilde değiştiği özel bir dönemdir. Uzun süren açlık ve susuzluk, vücudun enerji dengesini doğrudan etkiler. Bu nedenle Ramazan’da bilinçli, dengeli ve planlı beslenmek büyük önem taşır.

Diyetisyen Fatma Özdemir, Ramazan boyunca hem sağlığı korumak hem de zindeliği artırmak için dikkat edilmesi gereken temel noktaları şöyle özetliyor:

1. Sahuru Atlamayın, Dengeli İçerik Tercih Edin

Sahur, gün boyu enerjinizi belirleyen en kritik öğündür.

Kompleks karbonhidratlar (tam tahıllı ekmek, yulaf)

Protein kaynakları (yumurta, yoğurt, peynir)

Sağlıklı yağlar

Bu besinler sindirimi yavaşlatır, kan şekerini dengeler ve uzun süre tok kalmanızı sağlar. Şekerli ve rafine karbonhidratlardan ise kaçınılmalıdır.

2. İftarda Dengeyi Koruyun

Uzun süren açlığın ardından mideyi yormamak gerekir.

İftara çorba ile başlayın, kısa bir ara verin.

Protein, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat içeren dengeli bir ana öğün tercih edin.

Kızartma ve aşırı yağlı yemeklerden uzak durun.

Ani ve ağır yemekler sindirim sorunlarına ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir.

3. Su Tüketimini İhmal Etmeyin

İftar ile sahur arasında en az 8–10 bardak su içilmelidir.

Suyu bir anda değil, gün içine yayarak tüketmek daha faydalıdır. Limonlu su veya doğal aromalar su içimini kolaylaştırabilir.

4. Tatlıyı Sınırlayın

Şerbetli ve ağır tatlılar kan şekerinde ani yükselmelere neden olur.

Tatlı tercih edilecekse:

Meyve bazlı hafif tatlılar

Ölçülü hurma tüketimi tercih edilmelidir.

5. Küçük ve Kontrollü Öğünler

İftar sonrası tek seferde aşırı yemek yerine, daha hafif ve bölünmüş öğünler sindirimi kolaylaştırır.

6. Hafif Egzersiz Yapın

İftar sonrası yapılacak hafif yürüyüşler sindirimi destekler, metabolizmayı hızlandırır ve ruh halini iyileştirir. Ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Pişirme Yöntemine Dikkat

Izgara, haşlama, buğulama ve fırınlama yöntemleri tercih edilmeli; kızartma ve kavurmadan uzak durulmalıdır.

Diyetisyen Fatma Özdemir, Ramazan’da doğru beslenmenin yalnızca kilo kontrolü değil; enerji, sindirim sağlığı ve genel yaşam kalitesi açısından da belirleyici olduğunu vurguluyor.

Doğru seçimlerle Ramazan’ı daha sağlıklı, zinde ve huzurlu geçirmek mümkün.

Herkese bol bereketli ve sağlık dolu bir Ramazan dileriz.