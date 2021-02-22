Doğumgünlerinin ''favori'' pastalarında kanser riski!

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, kimyasal ürünler kullanılarak üretilen sentetik gıda boyalarından elde edilen resim baskılı ve süslemeli yaş pastaların, çocuklarda hiperaktivite bozukluğuna, bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde de deri dökülmesi, astım, kanser gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi.

Doğum günü ve özel günler için farklı renklerde hazırlanıp, aile fotoğrafı, animasyon film karakteri ile ışıl ışıl süslenen yaş pastalarda kullanılan sentetik gıda boyalarının sağlığa zararı ortaya çıktı. Çarşı, pazar ve marketlerde kolaylıkla satın alınabilen gıda boyalarında, kimyasal sentez yoluyla elde edilen renklendiricilerin fazla kullanımının, bağışıklığı zayıf olanlarda astım ve alerjiye, çocuklarda da hiperaktivite bozukluğuna yol açtığı belirtildi.

'HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU, ASTIM, ALERJİ, KANSER'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, gıda boyalarının son zamanlarda çocukların, yetişkinlerin bilerek ya da bilmeden tükettiği bir ürün haline geldiğinden bahsetti. Yönetmelikte renklendirici, katkı maddesi olarak geçen gıda boyalarının pasta, dondurma, meşrubat yapımında kullanıldığına değinen Manavoğlu, "Gıda boyaları doğal ve sentetik olarak ikiye ayrılabilir. Doğal gıda boyaları bitkisel veya hayvansal ürünlerin renk pigmentleri alınarak elde edilir. Bunun yanı sıra kimyasal ürünler kullanılarak üretilen sentetik gıda boyaları var. Doğal gıda boyalarının insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri fazla tespit edilememiş. Sentetik gıda boyalarının ise özellikle çocuklarda hiperaktivite bozukluğu, bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde deri dökülmesi, astım, kansere gidecek kadar etkileri olduğu kanıtlandı. Tüketici bilerek ya da bilmeden bir çok gıda boyalı ürünü tüketiyor" diye konuştu.

'PASTADAKİ RESİM BASKISI, FİLM KARAKTERİ SÜSLEMESİNE DİKKAT

Doğum günü kutlamalarında tercih edilen yaş pasta süslemesinde kullanılan gıda boyasının organik olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Manavoğlu, şunları söyledi:

"Özellikle çocuğunuz için doğum günü pastası yaptırdığınızda, sevdiği film karakteri süslemeleri ya da bir resim baskısı pasta üzerine oluşturuluyor. Burada dikkat edilmesi gereken, şeker hamuru üzerine kullanılan gıda boyasının doğal mı, sentetik mi olduğudur. Doğal ise fazla sıkıntı yok. Sentetik boya kullanılıyorsa dikkat edilmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü sentetik gıda boyalarının kullanımında sınır belirler. Belli bir miktardan fazla tüketilmesi insan sağlığını olumsuz etkileyeceğinden limit belirler. Alınan ürünün içerisinde sentetik ya da doğal gıda boyası kullanıldığı bilinmiyorsa, mutlaka şeker hamuru ya da o ürünün boyalı kısmı sıyrılarak içerisindeki pastayı tüketebiliriz. Çocuklar üzerinde ciddi alerjik etkilere sahip."