Güneş kremi alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Güneş ışınlarının yüzde 80'ini bulutların arasından geçebilir. Bu nedenle her mevsim cildimizi güneşe karşı korumamız gerekmektedir.

Neden Güneş Kremi Kullanmalıyız?

Güneş kremleri cildi UV ışınlarından korur. Güneşten gelen zararlı ışınların cilt yüzeyinde yanık ya da leke gibi herhangi bir tahribat oluşturmasına engel olmanıza yardım eder. Cilt kanseri riskini azaltır. Nemlendirici etkileri ile cildinizin nem açısından dengelenmesine de destek verir.

En iyi Güneş Kremi Hangisi? Neye Göre Güneş Kremi Seçmelisiniz?

Birçok markanın güneş kremi ürünleri bulunmaktadır. Bu nedenle geniş bir skalaya sahip olan güneş kremlerini seçmek zor olabilir. Burada önemli olan ilk nokta cilt tipinizi doğru bir şekilde analiz etmenizdir. Tüm cilt tiplerine uygun olarak geliştirilen güneş kremlerinin yanı sıra, kuru cilt tipleri, karma cilt tipleri, akneye eğilimli cilt tipleri, olgun ya da anti-aging cilt tipleri için yani daha kişiselleştirilmiş güneş kremleri bulunmaktadır. Bu nedenle güneş kremi alırken ilk dikkat etmeniz gereken cilt tipinize uygun ve cildinizin ihtiyacını karşılayan bir güneş kremi seçmenizdir. Cilt tipinize uygun olmayan bir güneş kremi cildinizde bazı sorunların oluşmasına neden olabilir. Özellikle yağlı ve akneye eğilimli cilt tiplerinin su bazlı ürünler tercih etmesi daha etkili olacaktır. Su bazlı ürünler yağ bazlı ürünlerin neden olduğu parlama gibi durumlara yol açmaz ve cildinizde yeni bir akne problemi yaşanmasına da engel olmaya çalışır. Yüz bölgeniz yağlı ancak vücut bölgeniz daha kuru bir tipe sahip olabilir. Bu tarz durumlarda yüzünüz için ayrı vücut bölgeniz için ayrı güneş kremi tercih etmeniz gerekebilir. Bu durumun önüne geçmek için ya tüm cilt tiplerine uygun ürün seçmeli ya da bölgenin ihtiyaçlarına göre ürüne karar vermelisiniz.

Bir diğer önemli nokta da, özellikle yaz aylarında suya dayanıklı ya da sporcular için geliştirilen güneş kremlerini seçmenizdir. Özellikle yaz aylarında terleme, deniz ya da havuza girme gibi durumlarda da cildi korumak adına suya dayanıklı güneş kremlerini tercih edebilirsiniz. Cilt tipi ve kullanım amacının yanı sıra yaşta güneş kremi seçerken önemli bir etkendir.

Çocuk ve Bebek Güneş Kremleri farklı mı?

Çocukların cildi yetişkinlere oranla çok daha hassastır. Bu yüzden çocuklarınız için güneş kremi seçerken mutlaka onların cildi için geliştirilmiş ürünler ve içeriği daha saf olan ürünler tercih etmeniz tavsiye edilir. Birçok çocuk kremi yetişkinlerin de kullanımına uygundur. Bu nedenle ekstra bir güneş koruyucu almak istemiyorsanız hem çocuğunuzun hem de kendi cildinizde uygulayabileceğiniz ürünler alabilirsiniz. Yine özellikle yaz aylarında çocuklarınız için güneş kremi seçerken onların kum ile oynarken ya da deniz veya havuzda vakit geçirirken ciltlerinin korunması gerektiğini göz önünde bulundurarak suya dayanıklı çocuk güneş kremlerini tercih edebilirsiniz.

Güneş Kreminde SPF Faktörü Nedir?

Güneş kremi alırken kafa karışıklığı yaratan konulardan biri güneş koruma faktörünün derecesidir. Kısaca SPF olarak bilinen güneş koruma faktörü 15, 30, 45, 50 gibi farklı yüksekliklerde olabilmektedir.

Peki, asıl bu konuda seçimimizi nasıl yapmamız gerekmektedir? Öncelikle bu konu da bilinen en büyük yanlış SPF’nin ne kadar yüksek olursa cildi o kadar daha iyi koruduğudur. SPF derecelerinin farklılıkları sadece ürünü yenileme sürenizi değiştirmektedir. SPF15 içeren bir ürünü yarım saatte bir yenilemeniz gerekirken SPF50 içeren bir ürünü iki saatte bir yenilemeniz gerekmektedir. Ancak eğer ki suya girip çıkıyorsanız her şekilde tazelemeniz gerekir. Uzman tavsiyelerine göre bir güneş koruyucu ürününün SPF30 ve SPF45 içermesi yeterlidir. En dikkat edilmesi gereken ise ürünlerin sık yenilenmesi ve koruma etkilerinin sürekli devam etmesini sağlamaktır. SPF değerlerinin yanı sıra ürünün hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruma sağlamasına dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir.

Güneş Kreminde Son Kullanım Tarihine Dikkat.

Güneş kremi alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise ürünün üretim tarihidir. Taze ürün kullanmak oldukça önemlidir. Üretim tarihinin yanı sıra ürünün son kullanma tarihi de göz önünde bulundurulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri cildinize uygulamaktan kaçınmanız gerekmektedir. Ayrıca yapısı ya da rengi bozulmuş olan güneş kremlerini de cildinize uygulamaktan kaçınmanız tavsiye edilmektedir.

Hangi Marka Güneş Kremi Tercih Etmelisiniz?

İyi ve bilinen bir marka tercih etmek de güneş kremi alırken dikkat etmemiz gereken özelliklerden biridir. Mümkün olduğunca uluslararası olarak kullanılan markalar tercih etmeniz tavsiye edilir. ABD ve Avrupa'daki markalar, FDA veya Avrupa Birliği tarafından onaylanmak zorundadır ve güneş koruyucularının onaylanması konusunda çok sıkı düzenlemelere sahiptir. Bu sayede içerikleri de sıkı bir denetlemeden geçmektedir. Güneş kremlerinin içerikleri de oldukça önemlidir. İçerikleri mümkün olduğunca doğal olan ürünleri tercih ederseniz cildinizin sağlığını korumaya destek olabilirsiniz. Mümkün olduğunca tehlikeli maddeler içermeyen güneş kremleri cilt sağlığınızın uzun süre korunmasına yardım ederek cildinizin sağlıkla ışıldamasına destek verir.

Güneş Kremini Hangi Formda Tercih Etlelisiniz?

Güneş kremleri losyon, sprey, krem, stick gibi farklı şekillerde sunulmaktadır. Özellikle stickler ciltte daha hassas ve zor uygulanan dudak, kulak arkası gibi bölgeler içindir. Güneş koruyucu kremler daha yoğun ve daha yapışkandır. Losyona oranla cildinize daha yoğun nüfus ederek nem kaybına karşı daha etkili koruma sağlamanıza yardım eder. Daha çok kuru cilt tipine sahip olan kişilerin kullanımı için daha etkilidir. Losyonlar ise daha akışkan yapıda olup cilt tarafından daha hızlı emilir. Losyonlar daha su bazlı oldukları için cildinizi nemlendirmeye de destek verirler. Yağlı, karma ve normal cilt tipine sahip olan ve daha hızlı emilim beklentisi olan kişiler losyonları tercih edebilir.

Güneş Kremi Nerden Satın Alabilirsiniz?

Artık marketlerde bile rahatlıkla güneş kremi bulunabiliyor. Eğer ki dermokozmetik markalar almak isterseniz eczanelerden bu tür güneş kremleri satın alabilirisiniz. İnternet üzerinden de dermokozmetik güneş kremleri satışı yapan sitelerden (https://www.narecza.com/ ) satın alabilirsiniz.