Korkutan koronavirüs uyarısı: Plajda bile sizi bulabilir

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, koronavirüsün yeni varyantının açık havada bile hızla bulaşabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Galip Ekuklu, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayılarının tüm dünyada artış gösterdiğini belirtti.

Vaka artışında virüsün düzenli biçimde yeni varyantlar geliştirmesinin etkili olduğunu anlatan Ekuklu, yeni varyantın yapılan aşılara dirençli olabileceğinden kuşkulanıldığını ifade etti.

Son dönemde Kovid-19 semptomlarının, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrettiğini dile getiren Ekuklu, şöyle devam etti:

"İnsanların, 'Klima önünde durdum, soğuk içtim, yaz nedeniyle üşüttüm galiba' diye bunu Kovid-19 gibi düşünmemeleri, dolayısıyla teması kesmemeleri, çevrelerindeki insanlara bulaştırmaları gibi birtakım yeni durumlarla karşı karşıyayız. Salgının önüne geçmek için kişisel korunma yöntemlerini eskisi gibi uygulamaya devam etmemiz lazım. Hızla, özellikle kapalı alanlarda yeniden maske kullanımına dönmek gerekir. En etkili yöntemlerden bir tanesi bu."

Ekuklu, zamanı gelen kişilerin hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yeni varyantın bulaşıcılığının öncekilere oranla çok yüksek olduğunun altını çizen Ekuklu, şunları kaydetti:

"Yazın bulaşın azalmasının temel nedenlerinden bir tanesi açık hava. Dolayısıyla kışın olduğu gibi kapalı ortamlarda, yakın temas vesaire riski ortadan kalkıyor. Ama şimdi yeni varyantlarda görüyoruz, örneğin plajda yan yana yakın mesafede oturanlara bile bulaşabiliyor, açık hava olmasına rağmen. Yakın temasta olunduğunda halihazırdaki varyantlar bulaşıyor, açık havada bile olsa. Bu da yeniden dikkatli olmamızı gerektirecek bir durum. Solunum yolu enfeksiyonu, farenjit gibi düşünülen birtakım semptomlarda Kovid-19'un da akla gelmesi lazım."

Prof. Dr. Ekuklu, kronik rahatsızlığı olanların koruma önlemlerine daha fazla dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

Eylül ayında sistem çökebilir

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) yeni varyantla beraber kovid-19'un bulaşıcılık oranının Omicron’a göre iki kat arttığına işaret etti. Ölümler 5 kat, hasta sayısı 31 kat arttı. Mevsimsel gribin de eklenmesiyle eylül ayında sağlık sistemi çökebileceği uyarısı yapıldı.

AHESEN Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Şu anda örneğin hastanelerin acil servislerindeki yoğunluktan dolayı eczaneden test kiti alarak kendi kendine test yapanların büyük bir çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Hastanelerde test olamayan kişileri de düşünürsek günlük sayının 100 binleri bulduğunu söyleyebiliriz” dedi.

AA