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  3. 04 Mayıs 2020 09:48

Koronavirüsten sonrası için dikkat çeken tahmin; tek faydası bu olacak!

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere'de yapılan bir araştırmada, salgının yarattığı panik sonrası 300 binden fazla insanın sigarayı bırakabileceği belirtiliyor.

Koronavirüsten sonrası için dikkat çeken tahmin; tek faydası bu olacak!
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İngiltere’de Sigara ve Sağlık Eylemi (ASH) sivil toplum kuruluşu, koronavirüsle mücade edilen dönemde çarpıcı bir ankete imza attı. Sigaranın virüse yakalanmada önemli bir faktör olduğu bilinirken, ankete 1004 kişi katıldı.

Anket sonuçlarına göre Birleşik Krallık genelinde koronavirüs krizi sürecinde 300 binden fazla kişi sigarayı bırakabilir. 550 bin kişinin sigarayı bırakmayı denediği, 2.4 milyon kişinin kullanımını azalttığı belirtiliyor.

Guardian’ın haberine göre ASH’in ışık tuttuğu verilerde, katılımcıların yüzde 2’si koronavirüs endişesiyle sigarayı bıraktığını, yüzde 8’i zaten bırakmaya çalıştığını, yüzde 36’sı azalttığını ve yüzde 27’si de bırakmayı düşündüğünü söyledi.

‘DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZ’

Anket sonuçlarının sevindirici olduğunu belirten ASH direktörü Dr. Nick Hopkinson, “Sigara bağışıklık sistemine zarar vererek enfeksiyonlarla mücadele etmeyi engelliyor. Elde edilen veriler sigara kullanımının Kovid-19’a yakalanmada faktör olduğunu gösteriyor. Sigarayı bırakmak kalp krizi gibi diğer sağlık sorunlarının da görülme riskini azaltıyor” dedi.

Halk Sağlığı Merkezleri Birliği direktörü Ruth Tennant ise, “Sigarayı bırakmak için çok sayıda sebep var ama salgın sürecinde olduğumuz için daha önemli bir zaman olamaz” ifadelerini kullandı.
 

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