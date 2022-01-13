Spor yapmadan fazladan kalori nasıl yakılır? İşte 6 kolay yöntem

Özellikle yoğun iş hayatının temposunda spora da vakit ayırmak bazıları için oldukça zor olabiliyor. İşte zamanı olmayanlar için kalori yakma yöntemleri.

Konu fit bir vücuda sahip olmak olduğunda bunun ne kadar emek isteyebileceğini biliyoruz. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak… Eğer siz de bunları yapacak enerjiyi bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz!

1.SICAK DUŞ ALIN

Sıcak bir duş, günün yorgunluğunu ve stresini atmak için harika bir yoldur. Ek olarak sıcak suyla yıkanırken vücudunuz normal sıcaklığını koruyabilmek için fazladan çalışır. Bu da kalori yakmanıza yardımcı olur. Araştırmalar, bir saatlik bir sıcak duşun 130 kalori yaktırabileceğini gösteriyor.

2.SOĞUK SU İÇİN

Su içmenin sağlığımız için önemini artık hepimiz biliyoruz. Peki ya soğuk suyun kalori yakmamıza yardımcı olduğunu? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki soğuk su metabolizmamızı hızlandırıyor. Bu sayede daha fazla kalori harcıyoruz.

3.VANİLYA KOKLAYIN

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki vanilya kokusu, tatlı isteğinizi bastırmanıza yardımcı olabilir! Vanilya aroması içeren bir parfüm tercih ederek iştahınızı bastırmayı deneyebilirsiniz.

4.EV İŞİ YAPIN

Yerleri silmek, bulaşıkları yıkamak ya da çamaşır asmak… Tüm bunlar kulağa oldukça sıkıcı gelse de kilo vermenize yardımcı olabilir. Örneğin; bulaşık yıkamak bir saatte 100 kalori yakmanızı sağlarken banyoyu 35 dakika boyunca ovmak 35 dakikalık bir yürüyüşe eşittir.

5.YEŞİL ÇAY İÇİN

Yeşil çay zengin bir antioksidan kaynağıdır. Cildinizin daha genç görünmesini sağlarken içerdiği kafein sayesinde metabolizmanızı hızlandırır. Böylelikle vücudunuz yağları çok daha kolay parçalar. Tabii bu etkileri görebilmek için günde birkaç bardak içmeniz gerekiyor!

6.EVİNİZİN ISISINI DÜŞÜRÜN

Havalar soğudukça evinizin ısısını yükseltmeniz kadar doğal bir durum yok. Tabii ekstra kalori yakmak istemiyorsanız! Daha soğuk bir odada olmak, metabolizmanızı hızlandırarak fazladan kalori yakmanıza yardımcı olur.