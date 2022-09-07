A Milli Basketbol Takımımızın son 16 turundaki rakibi belli oldu
A Milli Basketbol Takımımız, B Grubu üçüncüsü Fransa ile cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turundaki rakibi Fransa oldu.
B Grubu'nda son Avrupa Şampiyonu Slovenya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın finalisti Fransa ile karşı karşıya geldi.
Slovenya, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in performansının damga vurduğu maçta rakibini 88-82 mağlup etti.
Bu sonucun ardından grupta üçüncü olması kesinleşen Fransa, son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım, 10 Eylül Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de karşılaşacak.
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