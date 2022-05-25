Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı devirdi, finalin adı belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Serisi 3'üncü maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Pınar Karşıyaka'yı 83-68 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Anadolu Efes'in ikinci EuroLeague şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı. Geçtiğimiz sezon kazanılan ilk EuroLeague şampiyonluğu bayrağının yerine asılan yeni bayrak, üst üste gelen iki tarihi başarıyı da kapsayan özel bir tasarımla hazırlandı.

Böylece Anadolu Efes'in, hem 2020-2021 hem de 2021-2022 sezonlarındaki EuroLeague şampiyonlukları tek bayrakta bütünleşti. Bayrak için yapılan törenin yanı sıra EuroLeague şampiyonluk kupası da taraftarlarla buluştu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil

ANADOLU EFES: Micic 18, Beaubois 8, Bryant 13, Moerman 6, Pleiss 13, Larkin 18, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 5, Egemen Güven, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2

PINAR KARŞIYAKA: Tyus 6, Taylor 12, Roll 17, Colson 13, M'Baye 15, Mahir Ağva 5, Can Korkmaz, Berkan Durmaz, Murat Göktaş, Ali Efe Barış