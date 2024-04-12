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Fenerbahçe Alagöz Holding'ten tarihi başarı

Fenerbahçe Alagöz Holding'ten tarihi başarı
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Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final maçında Türk derbisinde ÇBK Basket'i 89-80 mağlup eden Fenerbahçe Alagöz Holding finale yükselmeyi başardı.

Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final maçında Türk derbisi heyecanı yaşandı. Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe Alagöz Holding, Servet Tazegül Spor Salonu’nda kozlarını paylaştı.

 Son Avrupa şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Basket'i 89-80 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Kayla McBride 25 sayıyla maçın skoreri oldu ve özellikle kritik anlara attığı üçlüklerle galibiyette önemli rol oynadı. Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar Euroleague’de üst üste 3. kez finale yükselerek tarihi bir başarıya daha imza attı.

Fenerbahçe, finalde Fransız ekibi Villeneuve-d'Ascq'ın rakibi oldu. 14 Nisan Pazar akşamı Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Alagöz Holding Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final maçı
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