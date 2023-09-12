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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık
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Fenerbahçe ile geçen sezon ikinci kez anlaşan basketbolcu Nemanja Bjelica'nın bu macerası da sona erdi. Fenerbahçe Beko, Bjelica ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe ile anlaşan atılan Nemanja Bjelica ile yollar bir kez daha ayrıldı. Fenerbahçe Basketbol Kulübü, ünlü basketbolcunun ayrılığına ilişkin açıklama yaptı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Fenerbahçe Nemanja Bjelica fenerbahçe ayrılık transfer
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