Panathinaikos, 2023'ten beri takımın başında olan tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdı.

Avrupa basketbolunun köklü kulüplerinden Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi sona erdi. Yunan ekibi yönetimi, 2023 yılından bu yana takımın teknik patronluğunu üstlenen ve önemli başarılara imza atan tecrübeli başantrenör ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da başantrenörlüğünü başarıyla sürdüren Ergin Ataman, Panathinaikos'taki görev süresi boyunca unutulmaz izler bıraktı. 2023 yılında dümene geçtiği yeşil-beyazlı ekibi küllerinden doğuran Ataman, kulübe 1 kez Avrupa'nın en büyük kupası olan EuroLeague şampiyonluğunu kazandırdı. Bu büyük zaferin yanı sıra, Ataman yönetimindeki Panathinaikos, 1 kez de Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayarak ligdeki hakimiyetini kanıtlamıştı.

"Türkiye İle Yunanistan Arasında Bir Köprü Kurmaya Çalışmış Olmaktan Gurur Duyuyorum"

Panathinaikos, tecrübeli başantrenör için bir veda videosu yayımlarken, kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ile Ergin Ataman ayrılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Panathinaikos'ta geçirdiği güzel günleri hayatı boyunca unutmayacağını belirten başantrenör Ergin Ataman, "Bu güzel ülkede, Atina’da gerçekten harika zamanlar geçirdim. Hem Panathinaikos ile hem de Giannakopoulos ile çalışmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ayrıca bu üç yıl içinde kulübe dört önemli kupa kazandırmış olmaktan da gurur duyuyorum. Her şeyden önce, EuroLeague şampiyonluğu… Hayatım boyunca bu günleri, yaşadığımız o eşsiz atmosferi ve Panathinaikos ailesinin verdiği inanılmaz desteği unutmayacağım. Türkiye ile Yunanistan arasında bir köprü kurmaya, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlamaya çalışmış olmaktan da gurur duyuyorum. Yunanistan’da tanıdığım samimi ve sıcak insanlardan dolayı da çok mutluyum. Sadece Panathinaikos taraftarları değil, diğer kulüplerin taraftarları ve pek çok insan bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi. Birlikte geçirdiğimiz bu üç yıl için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ergin İle Çalışmak Benim İçin Bir Hayaldi"

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise, “Ergin’le çalışmak benim için bir hayaldi. Ergin Ataman, Avrupa basketbolunda benim için her zaman en özel isim oldu, öyle de kalacak. Bu asla değişmeyecek. Bir hayalim vardı. Ailem bıraktıktan sonra kulübe yeniden bir Avrupa şampiyonluğu kazandırmak istiyordum. Takım Avrupa’da 17’nci sıradaydı. O günlerde Sounion’da oturup sürekli şunu düşünüyordum: “Ergin’i Panathinaikos’a nasıl getireceğim?” Biraz konuşmalar, ikna çabaları derken dünyanın en iyi koçunu Panathinaikos’a getirmeyi başardım. O da bunu sahada kanıtladı. Takımı Avrupa’da 17’nci sıradan alıp sadece bir yıl içinde Avrupa’nın zirvesine taşıdı. Sonraki yıllar ise mücadeleyle geçti. Çünkü ikimiz de savaşçı insanlarız. Sisteme karşı mücadele ettik. Kazandığımız bu dört kupayla gurur duyuyorum. Hatta bize karşı verilen bu mücadele olmasaydı, bugün bu kupaların sayısının daha fazla olacağına inanıyorum. Geleceğin bize neler getireceğini kim bilebilir? Her şey için çok teşekkür ederim Ergin” dedi.

DHA