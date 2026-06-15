Karadeniz'de balıkçıların ağına takılan balık şaşırttı

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçı Nazım Demircan'ın ağlarına, Karadeniz sularında nadir rastlanan 8 kilogramlık dev beyaz kötek balığı takıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında rızkını arayan Karadenizli balıkçılar, bu kez eşine çok az rastlanır bir sürprizle karşılaştı. Bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Nazım Demircan, teknesiyle ilçe açıklarında ağlarını denize bıraktığı sırada, bölge ekosisteminde görmeye pek alışık olunmayan bir tür olan beyaz kötek balığı yakaladı.

Tam 8 Kilogram Ağırlığında

Ağların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan ve yaklaşık 8 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen gösterişli balık, boyutuyla dikkatleri üzerine çekti. Karadeniz sularında çok sık karşılaşılmayan türler arasında yer alan beyaz kötek balığı, karaya çıkarıldığında çevre sakinleri ve diğer balıkçılar tarafından da büyük ilgi gördü.

"Nadir Rastlanan Bir Balığı Yakalamanın Mutluluğunu Yaşıyorum"

Böylesine zor rastlanan bir türün kendi ağına takılmasından dolayı büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadığını belirten balıkçı Nazım Demircan, devasa balığın boyutu ve ağırlığıyla da fazlasıyla dikkat çekici olduğunu ifade etti. Karadeniz'in sürprizlerle dolu bereketli suları, bu özel av ile birlikte bir kez daha hem balıkçıların yüzünü güldürdü hem de görenlerin ilgi odağı oldu.

İHA