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Gökyüzünde facia! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! 12 ölü var!

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ABD'nin Missouri eyaletinde, paraşütle atlayış yapmak isteyenleri taşıyan sivil bir uçak Butler Memorial Havaalanı yakınlarında tarlaya düştü. Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi'nin açıklamasına göre, yerel saatle 11.30 sularında meydana gelen kazada 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütçüleri taşıyan uçağın kaza kırıma uğraması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kansas City yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından kamuoyu ile paylaşılan resmi bilgilere ve kaza kırım incelemelerine dair öne çıkan gelişmeler şu şekilde kaydedildi:

Olay, Missouri eyaletinde yer alan Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyinde konumlanan Butler Memorial Havaalanı çevresindeki bir tarlada, yerel saatle 11.30 sularında meydana geldi.

Düşen uçağın, bölgede paraşütle atlayış (skydiving) gerçekleştirmek amacıyla havalanan kişileri taşıdığı tespit edildi.

Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi yetkililerince yapılan resmi basın açıklamasında, şiddetli çarpmanın etkisiyle uçakta bulunan 12 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı.

Bölgeye sevk edilen uzman yetkililer, enkaz kaldırma ve kaza kırım tahkikatı çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kazanın teknik bir arızadan mı, hava muhalefetinden mi yoksa pilotaj hatasından mı kaynaklandığı, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) yürüteceği detaylı soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

DHA / İHA

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Etiketler abd uçak kazası Missouri Havaalanı paraşütçü uçağı kaza kırım video
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