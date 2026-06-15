15 yıldır dairelerini teslim alamayan mağdurlara şimdi de ipotek şoku!

Esenyurt Koza Mahallesi'nde 2011'de temeli atılan Koza Park konut projesinde dairelerini teslim alamayan vatandaşlar eylem düzenledi. İflas eden firmanın, ödemesi yapılan daireleri bankalara ipotek ettirdiği iddiası üzerine Büyükçekmece Başsavcılığı örgütlü suçlar kapsamında soruşturma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta, 2010 yılında satışına başlanan ve binlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle yola çıkan konut projesi, aradan geçen 15 yıla rağmen büyük bir mağduriyete dönüştü.

Koza Mahallesi'nde yer alan projede haklarını arayan vatandaşlar, seslerini duyurmak amacıyla eylem düzenledi.

Büyükçekmece Başsavcılığı'nın da devreye girdiği konut mağduriyetinin gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi:

Tamamlanamayan Bloklar: 2011 yılında Esenyurt Koza Mahallesi'nde temeli atılan 7 bloklu ve 5 bin dairelik dev Koza Park projesinin aradan geçen 15 yıl içerisinde yalnızca 3 bloğu bitirilebildi. Geriye kalan 4 bloğun inşası ise yarım kaldı.

İpotek Skandalı: İddialara göre, projeyi yürüten inşaat firmasının iflas etmesinin ardından, vatandaşların ödemelerini eksiksiz yaptığı daireler firma tarafından kredi karşılığında bankalara ipotek ettirildi.

Teslimat ve Tapu Sorunu: Binlerce mağdurdan oluşan grupta; tapusunu almasına rağmen dairesini teslim alamayanların yanı sıra, yıllardır tapularına dahi kavuşamayan vatandaşların bulunduğu ifade edildi.

Örgütlü Suçlar Kapsamında Soruşturma Başlatıldı Ödemelerini yaptıkları evlerin bankalara ipotek edildiğini öğrenerek ikinci bir şok yaşayan mağdurların toplu şikayetleri adli makamları harekete geçirdi.

Emniyet ve savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Büyükçekmece Başsavcılığı olayla ilgili 'örgütlü suçlar' kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

"Büyükçekmece Başsavcılığı 'örgüt vardır' diyerek dosyayı Bakırköy'e gönderdi"

Yıllardır hukuk mücadelesi veren mağdurların avukatı Mehmet Demircioğlu, "13 yıldır devam eden inşaat projesinde mağdurların çilesi bitmedi. 13 yıl süren bu davada çok önemli bir yol katettik. Bugüne kadar örgüt faaliyeti olmasına rağmen varlığı ispat edilmemişti. Büyükçekmece Başsavcımız Mehmet Aydın, 'Burada örgüt vardır' diyerek, Bakırköy'e dosyayı gönderdi. Bugün mağdurlar açısından büyük bir başarı elde ettik. Adalet Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuyla en başından beri ilgilendi. Bundan sonraki süreç, örgütlü faaliyet varlığı ile birlikte soruşturma, daha sonra da dava olarak devam edecek" dedi.

"10 yılı aşkın süren bir zulüm silsilesi"

Evini alamayan 2 bin 500 mağdur olduğunu ifade eden Avukat Demircioğlu, "İflas eden şirketin 10 yılı aşkın süredir yönetimi de elinde tutmasıyla devam eden bir zulüm silsilesi var. İnsanların mağduriyeti sadece yurt içi değil. Kural biziz diyorlar. Mesnetsiz bir yapıdan bahsediyoruz. Devletimiz bu gidişata bir dur dedi. Ve bunun da devamı gelecek. Şu an evini alamayan insanların toplamı 2 bin 500 civarı. Özel bankaların alacaklarının iki katı aldığı evler var. Nasıl alıyorlar. İflas eden firma ile anlaşıyorlar. Zaten kendilerinin ipotek ettiği evlere uydurma bir ihale açıyorlar, akabinde buradaki evleri alıyorlar. İflas masasının üyeleri bir karar alıyor. Daha sonra ne ilginçtir ki bu özel bankalar, iflas eden söz konusu şirketin yurt dışında açtığı yeni şirkete evleri veriyor. Öyle bir banka düşünün ki bu verdiği evlerin satış yetkisinde yüzde 50 bankanın hesabına yatsın, yüzde 50'si de şirket adına elden alınsın diyor. Size soruyorum, hangi banka bir evin yüzde 50'se senin olsun diyerek bir şirkete satma yetkisi ile verir? Ahde vefa anlaşması demişler. Bence de bir ahde vefa var. Çünkü bu iflas masasını beraber kurdular ve bunun ahde vefası. Mağdurların ahde vefası değil bu" diye konuştu.

"Borçlarını ödeyen kişiler evlerine kavuşamıyorlar"

Demircioğlu, "Burada çok önemli bir nokta var. Bu sözleşmeler yapılırken noterden yapmıyorlar ve tapuya şerh edilmiyor. Bu yöntemi fırsat bilen örgüt, bu evleri iki özel bankaya ipotek ettirerek, kredi karşılığında veriyor. Daha sonra ipotek edilen bu evler devredilemiyor. Ve borçlarını ödeyen kişiler kendi evlerine kavuşamıyorlar" şeklinde konuştu.

"Hala dairemiz teslim edilmedi"

Yıllar sonra tapusunu aldığını ancak evini alamadığını ifade eden Nadire Kayıkçı, "2014 yılında evlerimizi aldık. İçerisini yaptırmak için para ödedik. 2017'de teslim dediler fakat bugüne kadar hala teslim yok. Her şeyden vazgeçmemiz için tapuyla bizi tehdit ettiler. Hala dairelerimiz teslim edilmedi. Şu an tapumuz var ama şöyle düşünün, ruhsat var araba yok. Tapumuz elimizde çekmecede duruyor ama evimiz yok" dedi.

"İç dekorasyon parası verirsiniz dediler"

Dairesini teslim alamayan Arzu Uygar ise, "Buradaki mağduriyetimiz, 14 yıl önce iki ayrı blokta daire aldım. 4 yılda teslim edileceği söylendi. 4 yılda bütün ödememizi yaptık. Arkasından dediler ki, 'İç dekorasyon parası vereceksiniz.' Onu da verdik. Sonrasında biraz daha gecikme olacak dediler. Biz de tamam dedik. 6 ay böyle projelerde gecikebilir. Ardından bu gecikmeler artmaya başladı ve sonrasında iflas haberi geldi. Çoğumuz dava açtık. Tapu davamı kazandım" diye konuştu.

İHA