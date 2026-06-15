  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 yıldır dairelerini teslim alamayan mağdurlara şimdi de ipotek şoku!

15 yıldır dairelerini teslim alamayan mağdurlara şimdi de ipotek şoku!

Güncelleme:

Esenyurt Koza Mahallesi'nde 2011'de temeli atılan Koza Park konut projesinde dairelerini teslim alamayan vatandaşlar eylem düzenledi. İflas eden firmanın, ödemesi yapılan daireleri bankalara ipotek ettirdiği iddiası üzerine Büyükçekmece Başsavcılığı örgütlü suçlar kapsamında soruşturma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta, 2010 yılında satışına başlanan ve binlerce kişiyi ev sahibi yapma vaadiyle yola çıkan konut projesi, aradan geçen 15 yıla rağmen büyük bir mağduriyete dönüştü.

Koza Mahallesi'nde yer alan projede haklarını arayan vatandaşlar, seslerini duyurmak amacıyla eylem düzenledi. 

Büyükçekmece Başsavcılığı'nın da devreye girdiği konut mağduriyetinin gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi:

Tamamlanamayan Bloklar: 2011 yılında Esenyurt Koza Mahallesi'nde temeli atılan 7 bloklu ve 5 bin dairelik dev Koza Park projesinin aradan geçen 15 yıl içerisinde yalnızca 3 bloğu bitirilebildi. Geriye kalan 4 bloğun inşası ise yarım kaldı.

İpotek Skandalı: İddialara göre, projeyi yürüten inşaat firmasının iflas etmesinin ardından, vatandaşların ödemelerini eksiksiz yaptığı daireler firma tarafından kredi karşılığında bankalara ipotek ettirildi.

Teslimat ve Tapu Sorunu: Binlerce mağdurdan oluşan grupta; tapusunu almasına rağmen dairesini teslim alamayanların yanı sıra, yıllardır tapularına dahi kavuşamayan vatandaşların bulunduğu ifade edildi.

Örgütlü Suçlar Kapsamında Soruşturma Başlatıldı Ödemelerini yaptıkları evlerin bankalara ipotek edildiğini öğrenerek ikinci bir şok yaşayan mağdurların toplu şikayetleri adli makamları harekete geçirdi.

Emniyet ve savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Büyükçekmece Başsavcılığı olayla ilgili 'örgütlü suçlar' kapsamında geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

 "Büyükçekmece Başsavcılığı 'örgüt vardır' diyerek dosyayı Bakırköy'e gönderdi"

Yıllardır hukuk mücadelesi veren mağdurların avukatı Mehmet Demircioğlu, "13 yıldır devam eden inşaat projesinde mağdurların çilesi bitmedi. 13 yıl süren bu davada çok önemli bir yol katettik. Bugüne kadar örgüt faaliyeti olmasına rağmen varlığı ispat edilmemişti. Büyükçekmece Başsavcımız Mehmet Aydın, 'Burada örgüt vardır' diyerek, Bakırköy'e dosyayı gönderdi. Bugün mağdurlar açısından büyük bir başarı elde ettik. Adalet Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuyla en başından beri ilgilendi. Bundan sonraki süreç, örgütlü faaliyet varlığı ile birlikte soruşturma, daha sonra da dava olarak devam edecek" dedi.

"10 yılı aşkın süren bir zulüm silsilesi"

Evini alamayan 2 bin 500 mağdur olduğunu ifade eden Avukat Demircioğlu, "İflas eden şirketin 10 yılı aşkın süredir yönetimi de elinde tutmasıyla devam eden bir zulüm silsilesi var. İnsanların mağduriyeti sadece yurt içi değil. Kural biziz diyorlar. Mesnetsiz bir yapıdan bahsediyoruz. Devletimiz bu gidişata bir dur dedi. Ve bunun da devamı gelecek. Şu an evini alamayan insanların toplamı 2 bin 500 civarı. Özel bankaların alacaklarının iki katı aldığı evler var. Nasıl alıyorlar. İflas eden firma ile anlaşıyorlar. Zaten kendilerinin ipotek ettiği evlere uydurma bir ihale açıyorlar, akabinde buradaki evleri alıyorlar. İflas masasının üyeleri bir karar alıyor. Daha sonra ne ilginçtir ki bu özel bankalar, iflas eden söz konusu şirketin yurt dışında açtığı yeni şirkete evleri veriyor. Öyle bir banka düşünün ki bu verdiği evlerin satış yetkisinde yüzde 50 bankanın hesabına yatsın, yüzde 50'si de şirket adına elden alınsın diyor. Size soruyorum, hangi banka bir evin yüzde 50'se senin olsun diyerek bir şirkete satma yetkisi ile verir? Ahde vefa anlaşması demişler. Bence de bir ahde vefa var. Çünkü bu iflas masasını beraber kurdular ve bunun ahde vefası. Mağdurların ahde vefası değil bu" diye konuştu.

"Borçlarını ödeyen kişiler evlerine kavuşamıyorlar"

Demircioğlu, "Burada çok önemli bir nokta var. Bu sözleşmeler yapılırken noterden yapmıyorlar ve tapuya şerh edilmiyor. Bu yöntemi fırsat bilen örgüt, bu evleri iki özel bankaya ipotek ettirerek, kredi karşılığında veriyor. Daha sonra ipotek edilen bu evler devredilemiyor. Ve borçlarını ödeyen kişiler kendi evlerine kavuşamıyorlar" şeklinde konuştu.

"Hala dairemiz teslim edilmedi"

Yıllar sonra tapusunu aldığını ancak evini alamadığını ifade eden Nadire Kayıkçı, "2014 yılında evlerimizi aldık. İçerisini yaptırmak için para ödedik. 2017'de teslim dediler fakat bugüne kadar hala teslim yok. Her şeyden vazgeçmemiz için tapuyla bizi tehdit ettiler. Hala dairelerimiz teslim edilmedi. Şu an tapumuz var ama şöyle düşünün, ruhsat var araba yok. Tapumuz elimizde çekmecede duruyor ama evimiz yok" dedi.

"İç dekorasyon parası verirsiniz dediler"

Dairesini teslim alamayan Arzu Uygar ise, "Buradaki mağduriyetimiz, 14 yıl önce iki ayrı blokta daire aldım. 4 yılda teslim edileceği söylendi. 4 yılda bütün ödememizi yaptık. Arkasından dediler ki, 'İç dekorasyon parası vereceksiniz.' Onu da verdik. Sonrasında biraz daha gecikme olacak dediler. Biz de tamam dedik. 6 ay böyle projelerde gecikebilir. Ardından bu gecikmeler artmaya başladı ve sonrasında iflas haberi geldi. Çoğumuz dava açtık. Tapu davamı kazandım" diye konuştu.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti
Tuğba Özay vasiyetini açıkladı! Dev çiftliği için verdiği karar dikkat çekti
BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı
BMW bir zamanların efsanesini elektriklendirerek yeniden görücüye çıkardı
Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi
Ünlü oyuncu ve ekranların güzel spikeri evlendi
Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber... Son görüntüleri ortaya çıktı
Gölette yüzmek isteyen imam ile müezzinden acı haber... Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu seferki ''mutlu son'' karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var...
Bu seferki ''mutlu son'' karakolda bitti! Çok sayıda gözaltı var...
Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor
Ankara'nın yeni simgesi: 10 bin tonluk havalimanı bağlantı köprüsü açılıyor
Nihat Kahveci'den 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Montella'ya yaylım ateşi
Nihat Kahveci'den 2-0'lık Avustralya yenilgisi sonrası Montella'ya yaylım ateşi
Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti!
Hakkari'de vahşet! Kayınpederinin evini basan uzman çavuş 4 kişiyi katletti!
Etiketler esenyurt konut konut mağdurları Koza Park projesi eylem Büyükçekmece Başsavcılığı inşaat firması iflas tapu ipotekli daire video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eczacıbaşı Yıldız Kız Voleybol Takımı namağlup üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu oldu Eczacıbaşı Yıldız Kız Voleybol Takımı namağlup üst üste 3. kez Türkiye Şampiyonu oldu Plajda silahlı bir insansız deniz aracı bulundu! Tüm sahil tahliye edildi Plajda silahlı bir insansız deniz aracı bulundu! Tüm sahil tahliye edildi Türkiye'nin gökyüzündeki gururlarından nefes kesen gösteri! Türkiye'nin gökyüzündeki gururlarından nefes kesen gösteri! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar artıyor ama sağanaklar geri geliyor Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar artıyor ama sağanaklar geri geliyor TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışına başladı: Taksitler 18 Bin TL'den başlıyor Ortadoğu'da düğüm çözüldü! ABD ve İran anlaştı... Hürmüz Boğazı açılıyor, imza tarihi belli oldu Ortadoğu'da düğüm çözüldü! ABD ve İran anlaştı... Hürmüz Boğazı açılıyor, imza tarihi belli oldu Madencilerin grevinde silahlı saldırı iddiası: ''İşçilere ve ailelere ateş açıldı'' Madencilerin grevinde silahlı saldırı iddiası: ''İşçilere ve ailelere ateş açıldı'' Sokak ortasında güpegündüz ''neden yan baktın'' dehşeti! Sokak ortasında güpegündüz ''neden yan baktın'' dehşeti! İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki su kanalında cesedi bulundu İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki su kanalında cesedi bulundu İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti
Film senaryolarını aratmayan suç örgütü operasyonu: Onlarca gözaltı var! Film senaryolarını aratmayan suç örgütü operasyonu: Onlarca gözaltı var! Havada facia, karada kabus! İki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü var! Havada facia, karada kabus! İki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü var! LGS öncesi kimliğini otobüste düşüren öğrenciye şoförden hızlı destek LGS öncesi kimliğini otobüste düşüren öğrenciye şoförden hızlı destek Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti! Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti! Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti Eskişehir'de atıyla gölete giren bir kişi atıyla birlikte hayatını kaybetti Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber... Apar topar hastaneye kaldırıldı Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber... Apar topar hastaneye kaldırıldı Askeri nakliye uçağı düştü; 5 askerin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada! Askeri nakliye uçağı düştü; 5 askerin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada! Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durduran kaza! Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durduran kaza! Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gökyüzünde facia! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! 12 ölü var! Gökyüzünde facia! Paraşütçüleri taşıyan uçak düştü! 12 ölü var!