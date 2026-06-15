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Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti!

Ortadoğu'da anlaşma ertelendi, Trump, Netanyahu'ya küfür etti!
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının ardından Başbakan Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Axios'a konuşan Trump, İran ile yapılacak mutabakatın ertelendiğini belirtirken, telefon görüşmesinde Netanyahu'ya küfür ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son saldırılara yönelik oldukça sert eleştirilerde bulundu.

ABD merkezli Axios platformuna verdiği mülakatta, saldırının İran ile yürütülen mutabakat sürecini sekteye uğrattığını belirten Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ağır ifadeler kullandığı iddia edildi.

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un da değerlendirmeleriyle desteklenen diplomatik krizin gelişim aşamaları şu şekilde kaydedildi:

Trump, İran ile imzalanması beklenen mutabakatın son aşamasına gelinmişken İsrail'in Lübnan'a saldırmasını "son derece yanlış" bir hamle olarak nitelendirdi. Bu gelişme nedeniyle diplomatik takvimin sarsıldığı ve anlaşmanın imzalanmasının kısa süreliğine askıya alındığı bildirildi.

Netanyahu'ya Yönelik Küfür İddiası

Sürece dair en çarpıcı iddia ise ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı arasındaki telefon görüşmesine dayanıyor. Aktarılan bilgilere göre; Trump, görüşme sırasında öfkelenerek Netanyahu'ya yönelik "Sen ne yapıyorsun..." şeklinde küfürlü ifadeler kullandı ve kararlarını açıkça hedef aldı.

Beyaz Saray'daki Doğum Günü Planı İptal Edildi

Kulis detaylarına göre, Trump'ın aslında kendi doğum gününde tarihi bir barış anlaşmasına imza atıp Beyaz Saray'da büyük bir kutlama yapma planı bulunuyordu. Ancak Netanyahu'nun sürpriz saldırı kararı, bu stratejik diplomatik kutlama planını da sekteye uğrattı.

 

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Etiketler donald trump binyamin netanyahu abd İsrail lübnan saldırı İran mutabakatı Beyaz Saray Axios küfür
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