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LGS öncesi kimliğini otobüste düşüren öğrenciye şoförden hızlı destek

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde LGS sınavına girmek üzere Abdülhamit Han Ortaokulu'na giden Pınar kimliğini Büyükşehir Belediyesi otobüsünde düşürdü. Çağrı merkezinin yönlendirmesiyle güzergahını değiştiren duyarlı şoför Hamza Başyiğit, kimliği son anda öğrenciye ulaştırarak sınava girmesini sağladı.

Malatya'da milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde yaşanan kimlik kaybetme paniği, duyarlı bir belediye otobüsü şoförünün örnek davranışı sayesinde mutlu sonla bitti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı içerisinde sabah saatlerinde yaşanan olayın gelişim aşamaları şu şekilde gerçekleşti..

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde bulunan Abdülhamit Han Ortaokulu’ndaki sınav merkezine gitmek üzere ailesiyle birlikte belediye otobüsüne binen Pınar A., yolculuk esnasında kimliğini düşürdü. Sınava gireceği okulun önüne geldiğinde durumu fark eden öğrenci ve ailesi büyük bir panik yaşadı.

Ailenin hızla Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi üzerinden yetkililere ulaşarak durumu aktarmasının ardından, ilgili personel kimliğin düşürüldüğü otobüsü kısa sürede tespit etti.

Güzergah Değişikliği ve Kimliğin Teslimi: Merkezden gelen acil çağrı üzerine otobüs şoförü Hamza Başyiğit ivedilikle inisiyatif alarak güzergahını değiştirdi. Şoför Başyiğit, okulun önünde endişeyle bekleyen aileye ulaşarak kimliği tam zamanında teslim etti.

Kimliğine kavuşan Pınar A. sorun yaşamadan LGS sınavına girerken, şoförün bu duyarlı davranışı ve ailenin yaşadığı sevinç anları otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

 

DHA

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Etiketler Malatya LGS sınavı kimlik otobüs şoförü örnek davranış Malatya Büyükşehir Belediyesi Abdülhamit Han Ortaokulu araç kamerası araç kamerası görüntüleri video
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