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Madencilerin grevinde silahlı saldırı iddiası: ''İşçilere ve ailelere ateş açıldı''

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Edirne'de hakları için 26 gündür açlık grevinde olan Özşen Madencilik işçilerinin eyleminde silah sesleri yükseldi. Bağımsız Maden-İş Sendikası, işveren tarafından işçilerin ve ailelerinin üzerine üç el ateş edildiğini öne sürdü.

Edirne'de ücret, mesai ve tazminat haklarını alabilmek amacıyla açlık grevine başlayan Özşen Madencilik işçilerinin eylemi 26. gününde tehlikeli bir boyuta tırmandı.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden-İş) tarafından yapılan resmi açıklamaya ve paylaşılan görüntülere göre, direniş alanında kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.

Bağımsız Maden-İş'in resmi kanallarından paylaştığı iddialara göre, işletme içerisinde direnen işçiler ve onlara destek vermek için alanda bulunan ailelerinin üzerine hedef gözetilerek üç el ateş edildi.

Sendika yetkilileri tarafından yapılan sert açıklamada, silahlı saldırının doğrudan işverenin yönlendirdiği kişiler  tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Silahlı saldırı neticesinde şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı sendika tarafından teyit edildi.

Ancak olayın hemen ardından tansiyonun yükselmesiyle birlikte işçiler ve aileleri, "Buradan dönüş yok ölümse ölüm!" sloganlarıyla maden sahasını fiili olarak işgal ettiklerini duyurdular.

Bölgedeki emniyet ve jandarma güçlerinin maden sahasındaki güvenlik önlemlerini artırması beklenirken, adli makamların silahlı saldırı iddialarına yönelik soruşturma başlatıp başlatmadığı yakından takip ediliyor.

 

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