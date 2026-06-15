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  4. İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti

İstanbul'da akılalmaz silahlı saldırı! Kurşun yağdırıp kameraya kaydetti

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İstanbul Sarıyer'in İstinye Mahallesi'nde sosyal medya üzerinden başlayan husumet silahlı saldırıya dönüştü. M.A. (28), tartıştığı B.D.'nin (38) aracına ateş açarken, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı İstinye Mahallesi'nde, sosyal medya platformlarında başlayan kişisel bir tartışma sokak ortasında silahlı bir asayiş olayına dönüştü.

M.A. (28) isimli şüpheli, aralarında önceden husumet bulunan B.D.'nin (38) aracına kurşun yağdırarak şahsı yaraladı.

Olayın en dikkat çekici tarafı ise saldırganın suç işlediği anları kendi cep telefonuyla kayda alması oldu.

Sanal Husumet, Silahlı Saldırı ve Polis Operasyonu Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hızlı koordinasyonuyla aydınlatılan olayın emniyet ve sağlık tutanaklarına yansıyan gelişim aşamaları şu şekilde gerçekleşti:

İki şahıs (M.A. ve B.D.) arasındaki gerilimin, sanal medya üzerinden yapılan karşılıklı atışmalar ve tehditleşmeler ile başladığı ve fiziki husumete dönüştüğü belirlendi.

Öğle saatlerinde İstinye Mahallesi'nde B.D.'nin bulunduğu araca silahla ateş açan M.A., bir yandan da cep telefonuyla kayıt alarak "Kime şekil yapıyorsunuz, beni mi tehdit ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Silah sesleri üzerine araçtan inip kaçmaya çalışan B.D.'nin kovalama anları da aynı telefon görüntülerine yansıdı. Çıkan arbedede seken kurşunlardan biri, olayla ilgisi olmayan park halindeki sivil bir araca da isabet etti.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kurşunların hedefi olan B.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye sevk edilen B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı resmi olarak açıklandı.

Saldırı sonrası olay yerinden ayrılan şüpheli M.A., Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucunda, çektiği suç kayıtlarıyla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

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Etiketler sarıyer asayiş İstinye silahlı saldırı sosyal medya cep telefonu gözaltı video
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