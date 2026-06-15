Cengiz Kurtoğlu'ndan kötü haber... Apar topar hastaneye kaldırıldı

Fantezi müziğin usta ismi Cengiz Kurtoğlu, Konya'da vereceği konser öncesi yolda trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan usta sanatçının ayağında çatlak tespit edildi.

Türk fantezi müziğinin sevilen ve usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, sahne almak üzere yola çıktığı Konya seyahati esnasında talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Kaza sonrası ivedilikle sağlık kuruluşuna sevk edilen usta sanatçının tedavisine başlandı.

Usta sanatçı, hayranlarıyla buluşmak üzere planlanan Konya konseri için karayoluyla seyahat ettiği sırada henüz detayları netleşmeyen bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın hemen ardından tedbir ve müdahale amacıyla hastaneye kaldırılan Cengiz Kurtoğlu'nun yapılan tıbbi kontrollerinde ve röntgen çekimlerinde ayağında çatlak olduğu belirlendi.

Doktorların müdahalesiyle sağlık durumu hızla kontrol altına alınan Kurtoğlu'nun genel durumunun iyi olduğu, ancak uzman hekimlerin tavsiyesi üzerine bir süre dinlenmesi ve tedavi sürecini evinde geçirmesi gerektiği öğrenildi.

Yaşanan bu mücbir sağlık sorunu nedeniyle Cengiz Kurtoğlu'nun Konya'da gerçekleştireceği konser programı ileri bir tarihe ertelendi. Organizasyon yetkilileri, sanatçının tam olarak iyileşmesinin ardından yeni konser tarihinin hayranlarına en kısa sürede duyurulacağını açıkladı.