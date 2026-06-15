Milli maçta giriş ücreti skandalı! Fırsatçılığın faturası ağır oldu

TRT'nin şifresiz yayınladığı Avustralya-Türkiye maçını izlemek isteyen müşterilerinden ekstra giriş ücreti talep eden Antalya'daki işletmeyi Ticaret Bakanlığı affetmedi. Müşterilerini "Kalk burası benim mekanım" diyerek kovan işletmecinin görüntüleri sonrası harekete geçen ekipler, menü ve fiyat listesi ihlalinden mekana 325 bin 622 TL ceza kesti.

Pazar sabahı saat 07.00’de oynanan ve tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği Avustralya – Türkiye Dünya Kupası karşılaşması, meydanlarda ve dev ekranlarda büyük bir coşkuya sahne oldu. TRT tarafından tüm vatandaşların erişimine açık ve şifresiz olarak yayınlanan bu kritik mücadele, Antalya'daki bir işletmenin 'fırsatçılık' girişimiyle gölgelendi.

Ücretsiz Maça 'Ekstra Ücret' Şoku

Herkes için ücretsiz olarak yayınlanan maçı izlemek üzere Antalya'daki bir mekana giden vatandaşlar, işletmenin kendilerinden "ekstra giriş ücreti" talep etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Şifresiz bir yayın için haksız kazanç elde edilmeye çalışılmasına itiraz eden müşteriler ile mekan sahibi arasında tansiyon kısa sürede yükseldi.

"Kalk Diyorsam Kalkacaksın"

Müşterilerin itirazı üzerine öfkelenen işletmecinin sarf ettiği sözler, olayın boyutunu daha da çirkinleştirdi. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde işletmecinin müşterilere, "Kalk burası benim mekanım. Kalk diyorsam kalkacaksın. Yığarım bütün polisi buraya. Sen kimsin?" diyerek bağırdığı, müşterilerin ise "Kiminle konuştuğunu bilmiyorsun, kendine gel" diyerek karşılık verdiği duyuldu. Bu anların sosyal medyada hızla yayılması, kamuoyunda büyük bir tepki dalgası yarattı.

Ticaret Bakanlığı Müdahale Etti

Görüntülerin infial yaratmasının ardından Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetine karşı hızla harekete geçti. Konuyla ilgili resmi açıklamayı yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, 14 Haziran tarihinde ilgili iş yerine derhal denetim ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Fırsatçılığın Faturası Ağır Oldu: 325 Bin 622 TL Ceza

Antalya İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince mekanda yapılan detaylı denetimlerde, işletmenin sadece şifresiz yayın fırsatçılığı yapmadığı, aynı zamanda tüketici mevzuatını da açıkça ihlal ettiği belirlendi. İşletmenin kapı girişlerinde ve masalarında yasa gereği bulunması zorunlu olan 'fiyat listesi ve menü' bulundurmadığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

Bu kural ihlalleri neticesinde işletmeye tam 325 bin 622 TL idari para cezası kesildi. Bakanlık yetkilileri, "Tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekte; mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari işlemleri gecikmeksizin tesis etmekteyiz" mesajıyla haksız fiyat ve fırsatçılık girişimlerine karşı sıfır tolerans politikasını bir kez daha vurguladı.

Haber3.com Haber Merkezi