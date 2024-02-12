Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa Halter Şampiyonası'nda Cansu Bektaş koparmada 75 kilo ile altın, toplamda 163 kilo ile şampiyon oldu.

Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da başladı. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş ve Gamze Altun mücadele etti. Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak 1'inci oldu. Bektaş, silkmede 88 kilo ile 2'nci, toplamda ise 163 kilo ile altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparmada 5'inci sırada yer aldı. Altun, silkmede 92 kilo ile altın madalya, toplamda ise 157 kilo ise gümüş madalyanın sahibi oldu.