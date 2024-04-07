Genç sporcu Sinan Cankurt'tan tarihi başarı
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Portekiz'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türk cimnastikçi Sinan Cankurt, genç erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 3-7 Nisan'da Guimaraes kentinde gerçekleştirildi. Milli sporcu, genç erkeklerde 53.740 puanla altın madalya kazandı. Sinan Cankurt, gençlerde Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.
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