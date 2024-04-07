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Genç sporcu Sinan Cankurt'tan tarihi başarı

Genç sporcu Sinan Cankurt'tan tarihi başarı
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Portekiz'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türk cimnastikçi Sinan Cankurt, genç erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 3-7 Nisan'da Guimaraes kentinde gerçekleştirildi. Milli sporcu, genç erkeklerde 53.740 puanla altın madalya kazandı. Sinan Cankurt, gençlerde Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.

Etiketler sinan cankurt tarihi başarı portekiz trampolin cimnastik avrupa şampiyonası altın madalya
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