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Milliler Avrupa Şampiyonası’nda 2. oldu

Milliler Avrupa Şampiyonası’nda 2. oldu
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Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde milli sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında Avrupa ikinciliğini elde etti.

Malta’da düzenlenen şampiyonanın son gününde erkekler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Türkiye’yi temsil eden sporculardan 45 kiloda Emre Talha Evin, 57 kiloda Buğra Coşkungönül ve 65 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan, Avrupa şampiyonu olurken 53 kiloda Nusret Efe Çakır bronz madalya kazandı.
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nı 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. Milli takım genel sıralamada ve erkek takım sıralamasında Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:
Altın madalya: Emre Talha Evin (45 kilo), Buğra Çoşkungönül (57 kilo), Ahmet Boğaçhan Ceylan (65 kilo)
Gümüş madalya: Nazlı Efe (29 kilo), Tuğra Ekinci (33 kilo)
Bronz madalya: Esila Deniz (47 kilo), Zeynep Tekin (44 kilo) Nusret Efe Çakır (53 kilo), Yiğit Ali Akkoç (+65 kilo)

Etiketler avrupa şampiyon
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