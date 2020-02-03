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  4. 03 Şubat 2020 09:58

Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs şampiyon oldu. Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs
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İSTANBUL,(DHA)

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs şampiyon oldu.
Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk sevincini yaşadı. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan 65 bin kapasiteli Hard Rock Stadyumu'nda oynanan final maçının ilk çeyreğini Kansas City Chiefs 7-3'lük skorla önde tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı ise 10-10 beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya daha iyi bir başlangıç yapan San Francisco, 3'üncü çeyreği 20-10 önde kapattı. Kansas City, yıldızı Patrick Mahomes, skoru 24-20 yaptı ve sonrasında da mücadeleyi 31-20 kazanan taraf oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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