Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Kruse’nin ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
73. dakikada Sosa’nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Campi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
74. dakikada Deniz Sürüç’ün sol taraftan ortasında Vedat Muriqi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
81. dakikada Gustavo’nun uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.
89. dakikada Sosa’nın ceza sahası içine ortasında Sörloth’ün kafa vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.
90. dakikada Emre’nin kale sahası içine doğru gönderdiği topta Kruse kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır mutlak tehlikeyi önledi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xxx, Serkan Çimen xxx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xxx, Campi xxx, Novak xxx, Obi Mikel xx, Sosa xx, Ndiaye xxx (Doğan Erdoğan dk. 82 ?), Yusuf Sarı xx (Guilherme dk. 46 xx), Ekuban xx (Sturridge dk. 67 x), Söloth xxx
Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Fenerbahçe: Altay x, Isla x, Jailson x, Serdar Aziz x, Dirar x (Deniz Sürüç dk. 62 x), Ozan Tufan xx, Gustavo xx, Tolga Ciğerci x (Emre Belözoğlu dk. 62 x), Kruse xx, Rodrigues x (Ferdi Kadıoğlu dk. 76 x) Muriqi xx
Yedekler: Harun, Simon Falette, Tolgay Aslan, Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç, Muha Zajc, Adil Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Kruse (dk. 1) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 16), Novak (dk. 32) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Gustavo (dk. 90+4) (Fenerbahçe)
Sarı Kart: Ndiaye, Sörloth, Sosa, Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör) (Trabzonspor), Isla, Ferdi Kadıoğlu, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe)
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