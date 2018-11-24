Adem Ljajic, Güven Yalçın ve Mustafa Pektemek'ten Ankaragücü galibiyeti yorumu

4-1 kazanılan mücadelede yıldızlaşan Adem Ljajic, mutlu olduğunu söyleyerek "Beşiktaş formasıyla ilk golümü attığım için çok mutluyum. Takım halinde çok iyi oynadık, ben de galibiyete katkıda bulundum. Takım olarak iyiydik ve kişisel performansımdan da memnunum" dedi.

Galatasaray maçından önce Sarpsborg maçlarının olduğunu vurgulayan Ljajic, "Şimdi hedefimiz Sarpsborg maçı. O maçı kazandıktan sonra Galatasaray maçına odaklanabiliriz" ifadelerini kullandı.

Serbest vuruşlarda Quaresma ile arasındaki seçimi Güneş'in yaptığını söyleyen yetenekli oyuncu, "Önemli özelliklerimden biri serbest vuruşlarım. Burada kararı hoca verir. Quaresma ile gayet iyi anlaşıyoruz. Çok büyük bir oyuncu, çok önemli bir karakter. İyi bir ilişkimiz var" diye konuştu.

GÜVEN YALÇIN: UZUN ZAMANDIR BÖYLE İYİ OYNAMIYORDUK

Beşiktaş'ın yükselen genç yıldız adayı Güven Yalçın, 4-1 kazandıkları ve ağları sarstığı Ankaragücü maçının ardından konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren genç oyuncu, "Maça iyi başladık, gol attık, sayılmadı. Devam ettik ve güzeller goller attı. Takım oyunu oynadık. Uzun zamandır böyle iyi oynamıyorduk, inşallah böyle devam eder" dedi.

Gol sonrasında yaptığı sevinç için de konuşan Güven, "Ben bu tarz gol sevinçlerini seviyorum" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA PEKTEMEK: HOCA ŞANS VERDİĞİNDE HAZIR OLMAYA ÇALIŞTIM

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği mücadelede 1 gol atan Mustafa Pektemek, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Elinden geleni yaptığını belirten Mustafa, "Önemli maçtı, kazanmamız gerekiyordu. Zor bir takıma karşı oynadık. Yardımlaşarak oynadık, kazandık, mutluyuz. Çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum, hoca şans verdiğinde hazır olmaya çalıştım. Şansı değerlendirdiğimi düşünüyorum. Oynadıkça daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

