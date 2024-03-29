Ali Koç ayağa kalktı! Fenerbahçe kongresinde gergin anlar
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Fenerbahçe'nin bugün düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon yükseldi.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleştirildi. Konuşma yapan kongre üyesi Kaya Enişte'nin sözleri sonrası Ali Koç ile gergin anlar yaşandı.
SÖZLERİ SALONDAN TEPKİ ÇEKTİ
Kaya Enişte'nin, "Sayın başkanım Ali Koç, ligden çekilme kararını verdiği zaman..." diyerek sözlere başlamasının ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar araya girerek, "Öyle bir karar yok." diyerek uyardı.
ALİ KOÇ YERİNDEN KALKTI VE GELDİ
Yaşanan bu olay sonrası yerinden kalkan Ali Koç kürsüye kadar gitti. Kaya Enişte ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Ali Koç'un bu hamlesinin ardından Kaya Enişte, "Öyle bir kararı ben de Anayasa'nın ilk 4 maddesi gibi düşündüm. Teklif bile edilemez diye düşündüm." ifadelerini kullandı.
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