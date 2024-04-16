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Ali Koç: TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz

Ali Koç: TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var." dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gidecek olmasıyla ilgili konuşan Koç, "18 Temmuz'un yeni sezon planlaması açısından uygun olmayacağını düşündüğümüz için TFF seçimlerinin haziran ayı başında yapılmasını talep ediyoruz. Kulüpler Birliği'nde bu konuda fikir birliği var." dedi.

Koç şöyle devam etti:

"TFF yöneticilerinin, özellikle alt ligdeki kulüpleri arayarak 'maddi açıdan destek olacağız' gibi konuşmalar yapmasını son derece yadırgıyoruz. Doğru olan da bu arkadaşın istifa etmesidir."

Etiketler ali koç TFF seçim
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