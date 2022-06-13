Ali Koç ve Mecnun Otyakmaz Kulüpler Birliği toplantısını terk etti

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimleri öncesi toplandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan erken ayrıldı.

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi’nin de katıldığı Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Maslak ofisinde başladı. Toplantı öncesi Büyükekşi, basın mensuplarının soruları üzerine bu toplantıda tüm ayrıntıları görüşeceklerini söyledi. Seçilecek TFF kurullarının konuşulduğu toplantıdan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise erken ayrıldı. Öte yandan Galatasaray Kulübü'nde ikinci kez başkan seçilen Dursun Özbek de toplantıya katılan isimler arasındaydı.