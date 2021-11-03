Ali Koç ve Vitor Pereira arasında Mesut Özil krizi!

Başkan Ali Koç'un, sezon başında Mesut'u sistemin merkezine alacağını söyleyen Vitor Pereira ile toplantı yaptığı iddia edildi.

Vitor Pereira ile sezona iyi başladıktan sonra yapılan transferlerden sonra çöküşe geçen Fenerbahçe'de tansiyon yükseldi. Başkan Ali Koç, Avrupa'daki kayıplar ve ligdeki peş peşe 3 yenilgiden sonra Pereira ile toplantı yaptı.

HOCAYI ELEŞTİRDİ

Samandıra'daki toplantıda kılıçlar çekildi. Ali Koç, hücum futbolu oynatılacağı ve Mesut'un merkezde olacağına dair verilen sözün tutulmadığını Pereira'ya söyledi. Hararetli bir konuşma gerçekleştiren Ali Koç, tecrübeli teknik adamı sert bir şekilde uyardı.