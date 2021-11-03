  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ali Koç ve Vitor Pereira arasında Mesut Özil krizi!

Ali Koç ve Vitor Pereira arasında Mesut Özil krizi!

Ali Koç ve Vitor Pereira arasında Mesut Özil krizi!

Başkan Ali Koç'un, sezon başında Mesut'u sistemin merkezine alacağını söyleyen Vitor Pereira ile toplantı yaptığı iddia edildi.

Vitor Pereira ile sezona iyi başladıktan sonra yapılan transferlerden sonra çöküşe geçen Fenerbahçe'de tansiyon yükseldi. Başkan Ali Koç, Avrupa'daki kayıplar ve ligdeki peş peşe 3 yenilgiden sonra Pereira ile toplantı yaptı.

HOCAYI ELEŞTİRDİ
Samandıra'daki toplantıda kılıçlar çekildi. Ali Koç, hücum futbolu oynatılacağı ve Mesut'un merkezde olacağına dair verilen sözün tutulmadığını Pereira'ya söyledi. Hararetli bir konuşma gerçekleştiren Ali Koç, tecrübeli teknik adamı sert bir şekilde uyardı.

Etiketler Fenerbahçe ali koç mesut özil kriz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon sonrası tut tutabilirsen! Dolar, Euro ve altın uçtu!
Koronavirüsü 5 yıl önce bilen Bill Gates'ten bir uyarı daha
Erdoğan için açılan ''#ölmüş'' hashtag'i için harekete geçildi
Baba Vanga'nın koronavirüs kehaneti gerçek mi?
Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama: ''Teyit ettim, kesin bilgi!''
BioNTech aşısı için yeni sonuçlar geldi! İşte koruma oranı
Sabah yazarı asgari ücret için ''net rakamı'' açıkladı
Suudi Arabistan 200 milyar dolarlık çılgın projeyi başlattı
MasterChef Türkiye'de ''maaş'' krizi! Müthiş 3'lü dağılabilir
Ekim 2021 enflasyonu açıklandı!