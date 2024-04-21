Amedspor maçında olay: 14 gözaltı var

Amedspor-Iğdırspor karşılaşmasında, sahte ve karaborsa biletler nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi stadyuma giremezken çıkan olaylarda 14 kişi gözaltına alındı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 77 puanla lider Amed Sportif Faaliyetler, 68 puanla 3'üncü yer alan ve Play- Off hesapları yapan Alagöz Holding Iğdırspor'u konuk etti. Maçı alınca şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen Amedspor, karşılaşmayı 0-2 kaybetti. Amedspor, kalan 2 maçtan 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu garantileyerek 1. Lig'e çıkacak.

Karşılaşma için, çevre illerden de gelen takviye polis ekipleriyle 6 bin 100 polis görev aldı. Büyükşehir Belediyesi de 2 farklı noktada LED ekranlar kurarak seyircilerin karşılaşmayı izlemesini sağladı. Emniyet verilerine göre maç için kente 600 bin civarında kişi geldi.

Karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tükenirken, 33 bin kişi kapasiteli Diyarbakır Stadyumu da tamamen doldu. Sahte ve karaborsa biletler nedeniyle, biletli ve kombine bilet sahibi yaklaşık 3 bin kişi dışarıda kaldı. İçeri girmek isteyen taraftarlardan bazıları, polise taş ve yabancı madde attı. Çıkan olaylarda 14 kişi gözaltına alındı.