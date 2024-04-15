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Arda Güler Real Madrid'e veda etti

Arda Güler Real Madrid'e veda etti
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Sezon başında Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, İspanyol devinde forma şansı bulmakta zorlanırken sezon sonu Real Madrid'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve gittiği günden bu yana İspanyol basınında gündemden düşmeyen Arda Güler için dikkat çeken bir iddia gündemde.

Ancelotti ile bir küs bir barışık olan genç yıldız süre bulamamasından şikayetçi olduğu bilinirken, milli oyuncu için ayrılık iddiası konuşulmaya başlanmış durumda.

İspanyol basınından Ramon Alvarez'in haberin göre, Real Madrid'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon takımdan ayrılmak istiyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Arda'nın kiralık gitmesine sıcak baktığı belirtildi.

Real Madrid Yönetimi'nin ise Arda Güler konusunda şu andaki düşüncesinin belirsiz olduğu kaydedildi.
Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Arda Güler, yaşadığı sakatlıkların ardından 2024 yılında sahaya çıkma şansı bulmuştu. İspanyol devinde bu sezon toplamda 7 maçta 98 dakika süre bulan Arda Güler, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Etiketler Arda Güler Real Madrid veda ayrılık sezon sonu
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