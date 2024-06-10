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Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama

Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
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Fenerbahçe'de Ali Koç ile birlikte başkanlık yarışına giren ve seçimi kaybeden Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaptı. Yıldırım, Fenerbahçe taraftarına seslendi.

İşte o yazı:

"Büyük Fenerbahçe Taraftarına,

Bundan yaklaşık 3 hafta önce, ben ve arkadaşlarım her şeyden çok sevdiğimiz kulübümüzü yönetmeye talip olduk.

Süreç boyunca binlerce kongre üyemize dokunduk, onların sorunlarını dinledik, duygularına tercüman olduk.

Dün gerçekleşen olağan seçimli kongrede, Sayın Ali Koç ve yönetimi üyelerimizin oylarıyla göreve getirildi. Kendilerine yeni dönemde gönülden başarılar diliyorum. Kazanan, her zaman temenni ettiğimiz gibi Fenerbahçe olsun.

Bu süreç boyunca desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçe derneklerine, bizlere destek olan ya da olmayan tüm kongre üyelerimize, dünyada eşi benzeri olmayan taraftarlarımıza, özverilerini bir an bile eksik etmeyen gönüllü çalışan dostlarımıza, ÇOCUKLARA, gençlere ve kulübümüze teşekkür ederim.

Şahsım ve arkadaşlarım, 3 hafta önce aday olarak, Fenerbahçe'deki ölü toprağını kaldırdığımıza ve kulübümüze değerli bir ivme kazandırdığımıza inanıyoruz. Dilerim Fenerbahçe bu ivmeyi iyi değerlendirir ve özlemle beklediğimiz şampiyonluklara bir bir ulaşırız. Bizler de bu yolda, bu camianın bir taraftarı olarak takımlarımızın daima destekçisi olacağız.

Fenerbahçeli çocukların üzülmemesi dileğimle,

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Aziz YILDIRIM"

Etiketler Aziz yıldırım Fenerbahçe açıklama
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