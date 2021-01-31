Başakşehir, Boupendza transferi için devreye girdi

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Başakşehir'den Boupendza teklifi: 6 milyon Euro+2 oyuncu. Turuncu-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun transferini gerçekleştirme adına 6 milyon Euro+2 oyuncu verebileceklerini iletti. Ancak Hatay cephesinin cevabı 10 milyon Euro oldu.
Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine günler kala Başakşehir cephesinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Turuncu-lacivertliler, bugün 5-1 yenildikleri Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza'ya talip oldu. Ligde 19 maçta 15 gole ulaşan başarılı oyuncu için müsabakanın ardından Hataysporlu yetkililere sözlü teklifte bulunan Başakşehir yönetimi, 6 milyon Euro+2 oyuncu verdi. Ancak Hatayspor, Gabonlu futbolcu için 10 milyon Euro talep etti.
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